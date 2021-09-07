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    Крицюк: «Армия болельщиков «Зенита» – самая большая в России»

    Новичок «Зенита» Станислав Крицюк ответил на вопросы журналистов во время своей презентации в Санкт-Петербурге.

    – Почему все-таки решили поменять теплую Португалию на холодный Петербург, где вы были первым номером, а сейчас столкнетесь с конкуренцией? На что рассчитываете и почему выбрали «Зенит»?

    – Посмотрим, как будет складываться ситуация. Я уверен в своих силах, конкуренции не боюсь, за счет нее мы становимся лучше. Дальше будем работать, прикладывать максимальные усилия, чтобы помогать клубу, показывая свои сильные стороны.

    Почему поменял? Не все завязано на погоде и Европе, тем более, если брать Петербург, то это самый европейский город. Погода – один из немногих минусов города. И я все-таки россиянин, у меня здесь семья.

    К тому же, «Зенит» – самый большой клуб России. Для любого футболиста это большой вызов, когда появляется возможность за него выступать.

    – Может быть, сыграла свою роль еще и Лига чемпионов?

    – Очень много нюансов, которые способствовали этому переходу. И этот в том числе.

    – Сборная?

    – Мое мнение – конечно, из «Зенита» легче попасть в сборную, чем из португальской лиги. Может быть, я не совсем прав, но есть такое ощущение.

    – «Зенит» внес вас в заявку на Лигу чемпионов, где он единственный российский клуб. Чувствуете ли вы дополнительную ответственность перед болельщиками и всеми теми, кто будет следить за петербуржцами?

    – Да, я и вся команда чувствуем ответственность. Наша армия болельщиков – самая большая в России. Приложим все усилия, чтобы выглядеть достойно в Лиге чемпионов.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:18
    Комментарии15
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      Рейтинг: +10150

      Литейный4 3 минуты назад

      Зенит это сила с миллионной армией болельщиков. это Вам не свинарник. И не хрюкать здесь. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +10150

      Литейный4 4 минуты назад

      Смело шагает толпой,
      Сине-бело-голубой.
      Идём и сметаем всех не спеша,
      Питерская команда всем хороша.
      Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +344

      пега 12 минут назад

      голы не пропускай и будет тебе счастье в Зените!

      1
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      Рейтинг: +1702

      tarasofka 19 минут назад

      подрыв тарасофских жоп через.. а, не, они уже ниже горят. гы-гы!

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      Рейтинг: +630

      mama1991 20 минут назад

      с такой фамилией только в вечерах близ диканьки сниматься, с диканем вместе. господи благослови, лучше бы я на рыбалку с ночевкой поехал...

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      Рейтинг: -201

      пудель бдсм-щик 41 минуту назад

      знатно прикололся крицюк, да ему надо в смехопанораме у петросяна выступать)))

      0
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      Рейтинг: +24669

      silver29 49 минут назад

      Пусть не свистит, в России бомжей гораздо меньше чем в Португалии и не армия это, а отбросы.

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      Рейтинг: +1473

      R_a_i_n 57 минут назад

      Наркоман)))

      3
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      Рейтинг: +197

      Блямба 1 час назад

      Нашёл армию..
      так.золотая рота...
      Ща,налетит в комментариях настоящая Army of Lovers .

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      Рейтинг: +637

      Сергей Свояк 1 час назад

      Насмешил ))) На счёт армии болельщиков Зенита )))

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