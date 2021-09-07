Крицюк: «Армия болельщиков «Зенита» – самая большая в России»

Новичок «Зенита» Станислав Крицюк ответил на вопросы журналистов во время своей презентации в Санкт-Петербурге.

– Почему все-таки решили поменять теплую Португалию на холодный Петербург, где вы были первым номером, а сейчас столкнетесь с конкуренцией? На что рассчитываете и почему выбрали «Зенит»?

– Посмотрим, как будет складываться ситуация. Я уверен в своих силах, конкуренции не боюсь, за счет нее мы становимся лучше. Дальше будем работать, прикладывать максимальные усилия, чтобы помогать клубу, показывая свои сильные стороны.

Почему поменял? Не все завязано на погоде и Европе, тем более, если брать Петербург, то это самый европейский город. Погода – один из немногих минусов города. И я все-таки россиянин, у меня здесь семья.

К тому же, «Зенит» – самый большой клуб России. Для любого футболиста это большой вызов, когда появляется возможность за него выступать.

– Может быть, сыграла свою роль еще и Лига чемпионов?

– Очень много нюансов, которые способствовали этому переходу. И этот в том числе.

– Сборная?

– Мое мнение – конечно, из «Зенита» легче попасть в сборную, чем из португальской лиги. Может быть, я не совсем прав, но есть такое ощущение.

– «Зенит» внес вас в заявку на Лигу чемпионов, где он единственный российский клуб. Чувствуете ли вы дополнительную ответственность перед болельщиками и всеми теми, кто будет следить за петербуржцами?

– Да, я и вся команда чувствуем ответственность. Наша армия болельщиков – самая большая в России. Приложим все усилия, чтобы выглядеть достойно в Лиге чемпионов.