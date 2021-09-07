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  • Крицюк: «Армия болельщиков «Зенита» – самая большая в России»

Крицюк: «Армия болельщиков «Зенита» – самая большая в России»

7 сентября 2021, 17:18
17

Новичок «Зенита» Станислав Крицюк ответил на вопросы журналистов во время своей презентации в Санкт-Петербурге.

– Почему все-таки решили поменять теплую Португалию на холодный Петербург, где вы были первым номером, а сейчас столкнетесь с конкуренцией? На что рассчитываете и почему выбрали «Зенит»?

– Посмотрим, как будет складываться ситуация. Я уверен в своих силах, конкуренции не боюсь, за счет нее мы становимся лучше. Дальше будем работать, прикладывать максимальные усилия, чтобы помогать клубу, показывая свои сильные стороны.

Почему поменял? Не все завязано на погоде и Европе, тем более, если брать Петербург, то это самый европейский город. Погода – один из немногих минусов города. И я все-таки россиянин, у меня здесь семья.

К тому же, «Зенит» – самый большой клуб России. Для любого футболиста это большой вызов, когда появляется возможность за него выступать.

– Может быть, сыграла свою роль еще и Лига чемпионов?

– Очень много нюансов, которые способствовали этому переходу. И этот в том числе.

– Сборная?

– Мое мнение – конечно, из «Зенита» легче попасть в сборную, чем из португальской лиги. Может быть, я не совсем прав, но есть такое ощущение.

– «Зенит» внес вас в заявку на Лигу чемпионов, где он единственный российский клуб. Чувствуете ли вы дополнительную ответственность перед болельщиками и всеми теми, кто будет следить за петербуржцами?

– Да, я и вся команда чувствуем ответственность. Наша армия болельщиков – самая большая в России. Приложим все усилия, чтобы выглядеть достойно в Лиге чемпионов.

  • Крицюк перешел в «Зенит» из «Жил Висенте» за 2 миллиона евро плюс бонусы.
  • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
  • Вратарь взял себе 1-й игровой номер.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Крицюк Станислав
Комментарии (17)
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VVM1964
1631024589
Еще одним обкуренным зомби прибыло ! )))
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nik55
1631024953
уже дали газ понюхать и сразу бред-----лижи чаще
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klimovich
1631025458
Не знаю. Но точно знаю, у какой команды наибольший антирейтинг)
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portero
1631025797
В Зените не только игры ЛЧ , но и зарплата лучше чем в Португалии...
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Сергей Свояк
1631026251
Насмешил ))) На счёт армии болельщиков Зенита )))
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Блямба
1631026355
Нашёл армию.. так.золотая рота... Ща,налетит в комментариях настоящая Army of Lovers .
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R_a_i_n
1631027319
Наркоман)))
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Боцман59rus
1631033750
- уничтожили Тосно, убили Динамо СПб, треть болельщиков в вашей армии, не по доброй воле - искуственные)))
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Форвард 79
1631035170
А вы разве не заметили, что как только начался активный срач между болелами наших клубов, когда наши болелщики на играх в еврокубках начали открыто болеть за европейские клубы, дабы хоть как то уколоть друг друга и еще больше обосрать, то и результаты практически сразу молниеносно полетели вниз.
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ySS
1631035275
Знатно лизнул новым хозяевам!) Про болельщиков - новая шутка)
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