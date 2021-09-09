Матч «Ницца» – «Марсель» переиграют на нейтральном поле при пустых трибунах. Он был прерван из-за драки с фанатами

Профессиональная футбольная лига Франции приняла решение переиграть матч третьего тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем».
Встреча состоится на нейтральном поле при пустых трибунах.
Кроме того, «Ницца» наказана снятием двух очков (одно – условно), а представители «Марселя» получили дисквалификации: физиотерапевт Пабло Фернандес отстранен от футбольной деятельности до 30 июня 2022 года, защитник Альваро Гонсалес – на два матча, хавбек Димитри Пайет – на один.
- Встреча была остановлена на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу «Ниццы».
- Фанаты прорвались на поле и устроили драку с футболистами «Марселя».
- Спустя час провансальцы отказались возвращаться на газон.