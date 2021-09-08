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    Матч «Ницца» – «Марсель» переиграют на нейтральном поле при пустых трибунах. Он был прерван из-за драки с фанатами

    Профессиональная футбольная лига Франции приняла решение переиграть матч третьего тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем».

    Встреча состоится на нейтральном поле при пустых трибунах.

    Кроме того, «Ницца» наказана снятием двух очков (одно – условно), а представители «Марселя» получили дисквалификации: физиотерапевт Пабло Фернандес отстранен от футбольной деятельности до 30 июня 2022 года, защитник Альваро Гонсалес – на два матча, хавбек Димитри Пайет – на один.

    • Встреч была остановлена на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу «Ниццы».
    • Фанаты прорвались на поле и устроили драку с футболистами «Марселя».
    • Спустя час провансальцы отказались возвращаться на газон.

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    Источник: Сайт Профессиональной футбольной лиги Франции

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