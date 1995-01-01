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    «РБ-Спорт»: правительство РФ заказало аналитику по лимиту на легионеров и системе «осень-весна»

    Правительство России планирует изучить два вопроса, касающиеся футбола. Первый – целесообразность лимита на легионеров. Поручение провести соответствующие аналитические процедуры дано Аналитическому центру при правительстве.

    Также орган власти интересуется системой «осень-весна», ее плюсами и минусами. Вопросы курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    • Большинство клубов РПЛ хотело бы ввести лимит на легионеров «10+15». Они так проголосовали в августе.
    • Переход на систему «осень-весна» был осуществлен, когда РФС возглавлял Сергей Фурсенко.
    • РПЛ возобновится в субботу, 11 сентября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4212

      TOMSON 1 час назад

      Про коррупцию в детском футболе лучше аналитику закажите. А то опять реформы по кругу гоняете..

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      Рейтинг: +3419

      FENIX-SL 1 час назад

      глаза только сейчас открываться стали?

      0
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      Рейтинг: +6967

      Fusballer 1 час назад

      Питерско-газпромовские бомжи, отвалите уже от российского футбола! Он и так умирает! Дайте ему сдохнуть спокойно.

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