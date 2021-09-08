«РБ-Спорт»: правительство РФ заказало аналитику по лимиту на легионеров и системе «осень-весна»

Правительство России планирует изучить два вопроса, касающиеся футбола. Первый – целесообразность лимита на легионеров. Поручение провести соответствующие аналитические процедуры дано Аналитическому центру при правительстве.

Также орган власти интересуется системой «осень-весна», ее плюсами и минусами. Вопросы курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко.