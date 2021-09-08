Пике: «Завершу карьеру в «Барселоне». Этот сезон может стать последним»

Защитник «Барселоны» и один из капитанов клуба Жерар Пике сообщил, что может завершить карьеру уже в этом сезоне.

«Я завершу карьеру в «Барселоне». Да, для меня это может быть последний сезон. Двигаюсь от года к году, поэтому не могу гарантировать, буду ли я играть в следующем сезоне.

Завершу карьеру, когда пойму, что больше не смогу помогать своему клубу», – сказал Пике.