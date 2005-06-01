Пике: «Завершу карьеру в «Барселоне». Этот сезон может стать последним»

Командные
«Манчестер Юнайтед»
Чемпион Англии: 2007/08
Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2005/06
Обладатель Суперкубка Англии: 2007
Победитель Лиги чемпионов: 2007/08
«Барселона»
Чемпион Испании (8): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19
Обладатель Кубка Испании (7): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21
Обладатель Суперкубка Испании (6): 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018
Победитель Лиги чемпионов (3): 2008/09, 2010/11, 2014/15
Обладатель Суперкубка УЕФА (3): 2009, 2011, 2015
Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2009, 2011 2015
Сборная Испании
Чемпион мира: 2010
Чемпион Европы: 2012
Лигу Европы только не выиграл,так как там не играл)))...Пора и здоровьем занятся...
Защитник «Барселоны» и один из капитанов клуба Жерар Пике сообщил, что может завершить карьеру уже в этом сезоне.
«Я завершу карьеру в «Барселоне». Да, для меня это может быть последний сезон. Двигаюсь от года к году, поэтому не могу гарантировать, буду ли я играть в следующем сезоне.
Завершу карьеру, когда пойму, что больше не смогу помогать своему клубу», – сказал Пике.
- Пике 34 года. Он выступает за «Барсу» с 2008 года.
- Он воспитанник каталонского клуба.
- В этом сезоне Пике провел 2 матча в Примере, забил 1 гол.