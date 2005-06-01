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    Пике: «Завершу карьеру в «Барселоне». Этот сезон может стать последним»

    Защитник «Барселоны» и один из капитанов клуба Жерар Пике сообщил, что может завершить карьеру уже в этом сезоне.

    «Я завершу карьеру в «Барселоне». Да, для меня это может быть последний сезон. Двигаюсь от года к году, поэтому не могу гарантировать, буду ли я играть в следующем сезоне.

    Завершу карьеру, когда пойму, что больше не смогу помогать своему клубу», – сказал Пике.

    • Пике 34 года. Он выступает за «Барсу» с 2008 года.
    • Он воспитанник каталонского клуба.
    • В этом сезоне Пике провел 2 матча в Примере, забил 1 гол.

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    Источник: Goal.com

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      Рейтинг: +8657

      KOLBIS 14 минут назад

      Командные
      «Манчестер Юнайтед»

      Чемпион Англии: 2007/08
      Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2005/06
      Обладатель Суперкубка Англии: 2007
      Победитель Лиги чемпионов: 2007/08
      «Барселона»

      Чемпион Испании (8): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19
      Обладатель Кубка Испании (7): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21
      Обладатель Суперкубка Испании (6): 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018
      Победитель Лиги чемпионов (3): 2008/09, 2010/11, 2014/15
      Обладатель Суперкубка УЕФА (3): 2009, 2011, 2015
      Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2009, 2011 2015
      Сборная Испании

      Чемпион мира: 2010
      Чемпион Европы: 2012
      Лигу Европы только не выиграл,так как там не играл)))...Пора и здоровьем занятся...

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