Пике: «Завершу карьеру в «Барселоне». Этот сезон может стать последним»

Защитник «Барселоны» и один из капитанов клуба Жерар Пике сообщил, что может завершить карьеру уже в этом сезоне.
«Я завершу карьеру в «Барселоне». Да, для меня это может быть последний сезон. Двигаюсь от года к году, поэтому не могу гарантировать, буду ли я играть в следующем сезоне.
Завершу карьеру, когда пойму, что больше не смогу помогать своему клубу», – сказал Пике.
- Пике 34 года. Он выступает за «Барсу» с 2008 года.
- Он воспитанник каталонского клуба.
- В этом сезоне Пике провел 2 матча в Примере, забил 1 гол.
Источник: Goal.com