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  • Акинфеев – о возвращении в сборную: «Ответ был дан еще в 2018 году. Решение менять не буду»

Акинфеев – о возвращении в сборную: «Ответ был дан еще в 2018 году. Решение менять не буду»

7 сентября 2021, 08:55
6

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что не планирует возвращаться в сборную России.

«Я человек открытый, люблю общение. Когда Черчесов и Кафанов задавали вопрос, я четко понимал, что ответ был дан еще в 2018 году. И свою позицию было бы глупо менять.

Я всем говорю, что мне хочется видеть новые лица в сборной. Мне хочется, чтобы они прогрессировали и росли, потому что в 36 лет прогрессировать уже некуда. Ты должен просто играть на стабильном уровне.

Я со всеми хорошо поговорил, посмеялся, но свое решение менять не буду. Дал слово родителям, дал слово семье, что буду держаться в этом вопросе до конца», – сказал Акинфеев.

  • 35-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год.
  • На его счету 110 матчей и 95 пропущенных голов.

Акинфеев: «Капитанство – это двойная нагрузка, но я никогда не мечтал об этом»

Источник: Россия 24
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (6)
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vladimir-7
1630995135
Игорь молодец, дал слово – держи его. На первом плане семья, а уж работа на втором, тем более в сборной, которой отдал 15 лет спортивной жизни в ней.
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Plyash
1630997136
Игорёк,твоё решение достойно уважения,ты молодец.Хотелось бы ещё,что бы ты в каком-либо качестве поработал с молодёжью.Удачи тебе.
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paracetamol
1631003179
Нахр нужна сборной эта дыра? Сколько раз подводил, пересчитать трудно!
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OOOVVV.
1631023022
Слов на ветер не бросает, уважение.
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zigbert
1631025647
Винить его в своем решении никто не будет.
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