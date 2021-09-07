Акинфеев – о возвращении в сборную: «Ответ был дан еще в 2018 году. Решение менять не буду»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что не планирует возвращаться в сборную России.

«Я человек открытый, люблю общение. Когда Черчесов и Кафанов задавали вопрос, я четко понимал, что ответ был дан еще в 2018 году. И свою позицию было бы глупо менять.

Я всем говорю, что мне хочется видеть новые лица в сборной. Мне хочется, чтобы они прогрессировали и росли, потому что в 36 лет прогрессировать уже некуда. Ты должен просто играть на стабильном уровне.

Я со всеми хорошо поговорил, посмеялся, но свое решение менять не буду. Дал слово родителям, дал слово семье, что буду держаться в этом вопросе до конца», – сказал Акинфеев.

35-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год.

На его счету 110 матчей и 95 пропущенных голов.

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