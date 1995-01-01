Акинфеев – о возвращении в сборную: «Ответ был дан еще в 2018 году. Решение менять не буду»

Игорь молодец, дал слово – держи его. На первом плане семья, а уж работа на втором, тем более в сборной, которой отдал 15 лет спортивной жизни в ней.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что не планирует возвращаться в сборную России.
«Я человек открытый, люблю общение. Когда Черчесов и Кафанов задавали вопрос, я четко понимал, что ответ был дан еще в 2018 году. И свою позицию было бы глупо менять.
Я всем говорю, что мне хочется видеть новые лица в сборной. Мне хочется, чтобы они прогрессировали и росли, потому что в 36 лет прогрессировать уже некуда. Ты должен просто играть на стабильном уровне.
Я со всеми хорошо поговорил, посмеялся, но свое решение менять не буду. Дал слово родителям, дал слово семье, что буду держаться в этом вопросе до конца», – сказал Акинфеев.
- 35-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год.
- На его счету 110 матчей и 95 пропущенных голов.
Акинфеев: «Капитанство – это двойная нагрузка, но я никогда не мечтал об этом»