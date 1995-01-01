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    Акинфеев – о возвращении в сборную: «Ответ был дан еще в 2018 году. Решение менять не буду»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что не планирует возвращаться в сборную России.

    «Я человек открытый, люблю общение. Когда Черчесов и Кафанов задавали вопрос, я четко понимал, что ответ был дан еще в 2018 году. И свою позицию было бы глупо менять.

    Я всем говорю, что мне хочется видеть новые лица в сборной. Мне хочется, чтобы они прогрессировали и росли, потому что в 36 лет прогрессировать уже некуда. Ты должен просто играть на стабильном уровне.

    Я со всеми хорошо поговорил, посмеялся, но свое решение менять не буду. Дал слово родителям, дал слово семье, что буду держаться в этом вопросе до конца», – сказал Акинфеев.

    • 35-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год.
    • На его счету 110 матчей и 95 пропущенных голов.

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    Источник: Россия 24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20571

      vladimir-7 15 минут назад

      Игорь молодец, дал слово – держи его. На первом плане семья, а уж работа на втором, тем более в сборной, которой отдал 15 лет спортивной жизни в ней.

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