Акинфеев: «Капитанство – это двойная нагрузка, но я никогда не мечтал об этом»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к статусу капитана команды.

«Любой человек мечтает о чем-то. Ответственность еще в два раза больше. Место у меня такое на поле, которое не позволяет играть в полноги. А если ты делаешь какую-то помарку...

Капитанство – это двойная нагрузка. Но я совершенно спокойно к этому относился, никогда не мечтал им быть. Однако выбор делал главный тренер. Мне кажется, что я справлялся. Руки не тряслись», – сказал Акинфеев.