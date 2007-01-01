Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Акинфеев: «Капитанство – это двойная нагрузка, но я никогда не мечтал об этом»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к статусу капитана команды.

    «Любой человек мечтает о чем-то. Ответственность еще в два раза больше. Место у меня такое на поле, которое не позволяет играть в полноги. А если ты делаешь какую-то помарку...

    Капитанство – это двойная нагрузка. Но я совершенно спокойно к этому относился, никогда не мечтал им быть. Однако выбор делал главный тренер. Мне кажется, что я справлялся. Руки не тряслись», – сказал Акинфеев.

    • 35-летний голкипер стал капитаном ЦСКА в 2008 году.
    • В сборной он носил капитанскую повязку на домашнем ЧМ-2018.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:47
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      g.markin 51 минуту назад

      Xочeшь сyпepскoго ceкcа с кpаcивыми нeзнaкомкaми? если да, то пеpеxоди и pегистpиpyйся, здecь все дeвки дaют бecплатнo и анoнимнo -----  http://bit.do/vsisky

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +798

      vovan55 1 час назад

      М-да Игорь -это ПРОФИ...Легенда нашего футбола, не только ЦСКА...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89185
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67482
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru