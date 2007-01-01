Акинфеев: «Капитанство – это двойная нагрузка, но я никогда не мечтал об этом»

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к статусу капитана команды.
«Любой человек мечтает о чем-то. Ответственность еще в два раза больше. Место у меня такое на поле, которое не позволяет играть в полноги. А если ты делаешь какую-то помарку...
Капитанство – это двойная нагрузка. Но я совершенно спокойно к этому относился, никогда не мечтал им быть. Однако выбор делал главный тренер. Мне кажется, что я справлялся. Руки не тряслись», – сказал Акинфеев.
- 35-летний голкипер стал капитаном ЦСКА в 2008 году.
- В сборной он носил капитанскую повязку на домашнем ЧМ-2018.