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  • Акинфеев: «Капитанство – это двойная нагрузка, но я никогда не мечтал об этом»

Акинфеев: «Капитанство – это двойная нагрузка, но я никогда не мечтал об этом»

7 сентября 2021, 07:35
4

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к статусу капитана команды.

«Любой человек мечтает о чем-то. Ответственность еще в два раза больше. Место у меня такое на поле, которое не позволяет играть в полноги. А если ты делаешь какую-то помарку...

Капитанство – это двойная нагрузка. Но я совершенно спокойно к этому относился, никогда не мечтал им быть. Однако выбор делал главный тренер. Мне кажется, что я справлялся. Руки не тряслись», – сказал Акинфеев.

  • 35-летний голкипер стал капитаном ЦСКА в 2008 году.
  • В сборной он носил капитанскую повязку на домашнем ЧМ-2018.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (4)
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vovan55
1630965506
М-да Игорь -это ПРОФИ...Легенда нашего футбола, не только ЦСКА...
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g.markin
1630968225
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vladimir-7
1630997177
Игорь прав, капитан сборной по футболу, это не капитан КВН, каким был клоун Дзюба.
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Plyash
1630998155
Акинфеев был одним из тех,кто играл по честноку и капитанскую повязку носил совершенно заслуженно и достойно.Таких,как Игорь,по пальцам пересчитать.
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