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  • Журналист Карпов: Глебов перейдет в «Спартак», если «Ростов» договорится с «Бенфикой» по трансферу Габриэла

Журналист Карпов: Глебов перейдет в «Спартак», если «Ростов» договорится с «Бенфикой» по трансферу Габриэла

6 сентября 2021, 13:32
6

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов может продолжить карьеру в «Спартаке».

По информации журналиста Ивана Карпова, трансфер 21-летнего хавбека в столичный клуб зависит от того, состоится ли переход опорника «Бенфики» Габриэла в «Ростов».

Ростовчане могут арендовать 27-летнего футболиста или осуществить полноценный трансфер. У клуба также есть альтернативный вариант на эту позицию.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Бенфика Спартак Ростов Габриэл Глебов Данил
Комментарии (6)
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derrik2000
1630925909
"Рыночная стоимость Габриэла – 7 миллионов евро." Семь-то оно - семь, а от 15-ти с гордым видом отвернутся. Как с Манафе из Порту.
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серега кашин
1630926112
какая то муттная история
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Томик
1630926927
И если настроение у руководства будет, и если погода в Ростове не подкачает... Кому эти истории интересны? Вы или продавайте или пусть играет в Ростове уже в своё удовольствие. Как тот паренёк из Балтики, фамилию которого мы так и не запомним.
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Валерий2705
1630939675
Если это так, то можно только поржать в очередной раз.Свинорылые всё в менеджер играют и думают, что развивают молодежь, но происходит это только где то в их вымышленном мирке, в том же где гороскоп с футболистами работает)) по факту, спартаку Габриел нужен самому, потому как у них на позиции опорника, один большой пробел со времён ухода Фернандо. И только не называйте Зобнина опорником, а Умяров это и есть одно из составляющих этого пятна! А при покупке Глебова, будет интересно посмотреть на свинарник в ЛЕ!)
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JTherry
1630951780
и зачем Глебов в Спартаке нужен, когда своих девать некуда... если только "позолотить" руку аферисту Камоцци, свои 10% отбить... самое забавное в этом трансфере: Ростов был согласен и на 3 лимона евро, но "Салихов" настаивал на 5...)
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