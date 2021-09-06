Журналист Карпов: Глебов перейдет в «Спартак», если «Ростов» договорится с «Бенфикой» по трансферу Габриэла

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов может продолжить карьеру в «Спартаке».

По информации журналиста Ивана Карпова, трансфер 21-летнего хавбека в столичный клуб зависит от того, состоится ли переход опорника «Бенфики» Габриэла в «Ростов».

Ростовчане могут арендовать 27-летнего футболиста или осуществить полноценный трансфер. У клуба также есть альтернативный вариант на эту позицию.