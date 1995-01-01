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    Журналист Карпов: Глебов перейдет в «Спартак», если «Ростов» договорится с «Бенфикой» по трансферу Габриэла

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов может продолжить карьеру в «Спартаке».

    По информации журналиста Ивана Карпова, трансфер 21-летнего хавбека в столичный клуб зависит от того, состоится ли переход опорника «Бенфики» Габриэла в «Ростов».

    Ростовчане могут арендовать 27-летнего футболиста или осуществить полноценный трансфер. У клуба также есть альтернативный вариант на эту позицию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5980

      Томик 1 час назад

      И если настроение у руководства будет, и если погода в Ростове не подкачает... Кому эти истории интересны? Вы или продавайте или пусть играет в Ростове уже в своё удовольствие. Как тот паренёк из Балтики, фамилию которого мы так и не запомним.

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      Рейтинг: +6312

      серега кашин 2 часа назад

      какая то муттная история

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      Рейтинг: +16647

      derrik2000 2 часа назад

      "Рыночная стоимость Габриэла – 7 миллионов евро."

      Семь-то оно - семь, а от 15-ти с гордым видом отвернутся.
      Как с Манафе из Порту.

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