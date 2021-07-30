O Jogo: «Краснодар» предложил 8 миллионов за опорника «Бенфики» Габриэла. Им интересовался «Спартак»

Полузащитник «Бенфики» Габриэл может продолжить карьеру в РПЛ.
По информации O Jogo, «Краснодар» предложил 8 миллионов евро за 27-летнего бразильца, которым ранее интересовался «Спартак».
Габриэл не хочет переезжать в Россию, но может изменить свою позицию, если получит контракт с зарплатой не менее 1,5 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось, что бразилец не тренируется с «Бенфикой». Клуб и агент футболиста срочно ищут ему новую команду. По информации A Bola, португальский клуб рассчитывает выручить за игрока 10 миллионов евро.
- Габриэл – опорный полузащитник.
- Он провел 20 матчей в минувшем сезоне португальской Примейры, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: O Jogo