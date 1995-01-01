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    O Jogo: «Краснодар» предложил 8 миллионов за опорника «Бенфики» Габриэла. Им интересовался «Спартак»

    Полузащитник «Бенфики» Габриэл может продолжить карьеру в РПЛ.

    По информации O Jogo, «Краснодар» предложил 8 миллионов евро за 27-летнего бразильца, которым ранее интересовался «Спартак».

    Габриэл не хочет переезжать в Россию, но может изменить свою позицию, если получит контракт с зарплатой не менее 1,5 миллиона евро в год.

    Ранее сообщалось, что бразилец не тренируется с «Бенфикой». Клуб и агент футболиста срочно ищут ему новую команду. По информации A Bola, португальский клуб рассчитывает выручить за игрока 10 миллионов евро.

    • Габриэл – опорный полузащитник.
    • Он провел 20 матчей в минувшем сезоне португальской Примейры, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: O Jogo

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    Сегодня, 12:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13715

      Garrincha58 1 час назад

      Бенфика уже отказала Спартаку за 15 а тут всего 8

      0
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      Рейтинг: +49703

      portero 2 часа назад

      Ну если правда купят, лишь бы болячек не было скрытых у него...

      0
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