O Jogo: «Краснодар» предложил 8 миллионов за опорника «Бенфики» Габриэла. Им интересовался «Спартак»

Полузащитник «Бенфики» Габриэл может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации O Jogo, «Краснодар» предложил 8 миллионов евро за 27-летнего бразильца, которым ранее интересовался «Спартак».

Габриэл не хочет переезжать в Россию, но может изменить свою позицию, если получит контракт с зарплатой не менее 1,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что бразилец не тренируется с «Бенфикой». Клуб и агент футболиста срочно ищут ему новую команду. По информации A Bola, португальский клуб рассчитывает выручить за игрока 10 миллионов евро.