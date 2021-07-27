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  • «Спартак» может подписать опорника «Бенфики» Габриэла. Его отпустят за 10 миллионов

«Спартак» может подписать опорника «Бенфики» Габриэла. Его отпустят за 10 миллионов

27 июля 2021, 12:44
14

Полузащитник «Бенфики» Габриэл может перейти в «Спартак».

По информации A Bola, 27-летний бразилец не тренируется с «Бенфикой». Клуб и агент футболиста срочно ищут ему новую команду.

«Спартак» – один из основных претендентов на Габриэла. Игроком также интересуются «Алавес» и ряд других клубов Примеры.

«Бенфика» готова продать футболиста за 10 миллионов евро.

  • Габриэл – опорный полузащитник.
  • Он провел 20 матчей в минувшем сезоне португальской Примейры, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

Источник: A Bola
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Бенфика Спартак Габриэл
Комментарии (14)
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Fusballer
1627379481
Дорого за игрока, который не нужен клубу текущему клубу.
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Romio-xxx
1627379891
Не тренируется с командой,а ценник завышен выше рыночной стоимости.Бред.
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R_a_i_n
1627379966
У нас опорников солить можно. И не одного путёвого.
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slavа0508
1627382484
Чемпионат уже начался а мы всё можем подписать . что надо дождаться когда потеряем много очков и вылетим из ЛЧ а потом подписывать будем ???
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Старикан
1627383074
Что-то опять авантюрой попахивает... А нужен ли нам этот игрок? Цена реально завышена! Купить за 10 лямов, чтобы потом думать как от него избавиться хотя бы за 3?
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99-й
1627383075
Спартак че в 10 опорников в этом сезоне будет играть?
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JTherry
1627384501
"может подписать", а может и не подписать...) очередной вброс про трансфер игрока Бенфики за неделю до игры с Бенфикой... поумнее ничего не могли придумать... сегодня-завтра появится интервью с Фетисовым, где он откажется от этого трансфера...
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derrik2000
1627393455
Полное имя - Gabriel Appelt Pires. В сентябре будет 28 лет. Посмотрел то, что удалось. Из "плюсов" - второй Фернандо. И удар сногосшибательный метров даже с 30-35-ти и такой же пас. Иной раз любит "попастись" на острие атаки, чтобы замкнуть во вратарской соперника или непосредственно около неё. Хорошо видит поле и. как писал, отлично ВЫДАЁТ пасы в атаку. В опорной зоне при исполнении своих основных обязанностей совсем не впечатлил: "Фернандо на закате ВСЕЙ карьеры, но в первый-второй год прихода в Спартак". )) Не знаю, не знаю... Возможно и нужен для того стиля, который СНОВА, но уже при Руе появился у ФК Спартак Москва. А то, что 10 миллионов стОит... ХТО найдёт такого же но намного (или НЕнамного) дешевле - срочно звоните в клуб! ))) P.S. А если серьёзно: ПА-ЧИ-МУ уходит из Бенфики??? Мало платят??? Так тогда ПА-ЧИ-МУ, опять же, на него никто из грандов Европы не претендует? Возраст-то вполне "игроцкий". В общем, посмотрим. кого, когда и почём приобретут. Рую виднее. Футбол Спартак опять показывает. Не "ха-ха", а ПОКАЗЫВАЕТ ФУТБОЛ, а не пинание мяча по полю, чтобы "счёт на табло был положительный"!!!
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