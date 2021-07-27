«Спартак» может подписать опорника «Бенфики» Габриэла. Его отпустят за 10 миллионов

Полузащитник «Бенфики» Габриэл может перейти в «Спартак».

По информации A Bola, 27-летний бразилец не тренируется с «Бенфикой». Клуб и агент футболиста срочно ищут ему новую команду.

«Спартак» – один из основных претендентов на Габриэла. Игроком также интересуются «Алавес» и ряд других клубов Примеры.

«Бенфика» готова продать футболиста за 10 миллионов евро.