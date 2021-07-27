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    «Спартак» может подписать опорника «Бенфики» Габриэла. Его отпустят за 10 миллионов

    Полузащитник «Бенфики» Габриэл может перейти в «Спартак».

    По информации A Bola, 27-летний бразилец не тренируется с «Бенфикой». Клуб и агент футболиста срочно ищут ему новую команду.

    «Спартак» – один из основных претендентов на Габриэла. Игроком также интересуются «Алавес» и ряд других клубов Примеры.

    «Бенфика» готова продать футболиста за 10 миллионов евро.

    • Габриэл – опорный полузащитник.
    • Он провел 20 матчей в минувшем сезоне португальской Примейры, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: A Bola

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии8
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      Рейтинг: +15647

      JTherry 7 минут назад

      "может подписать", а может и не подписать...) очередной вброс про трансфер игрока Бенфики за неделю до игры с Бенфикой... поумнее ничего не могли придумать... сегодня-завтра появится интервью с Фетисовым, где он откажется от этого трансфера...

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      Рейтинг: +504

      99-й 31 минуту назад

      Спартак че в 10 опорников в этом сезоне будет играть?

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      Рейтинг: +6830

      Старикан 31 минуту назад

      Что-то опять авантюрой попахивает... А нужен ли нам этот игрок? Цена реально завышена! Купить за 10 лямов, чтобы потом думать как от него избавиться хотя бы за 3?

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      Рейтинг: +20647

      slavutiq70 41 минуту назад

      Чемпионат уже начался а мы всё можем подписать . что надо дождаться когда потеряем много очков и вылетим из ЛЧ а потом подписывать будем ???

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      Рейтинг: +890

      R_a_i_n 1 час назад

      У нас опорников солить можно. И не одного путёвого.

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      Рейтинг: +1636

      Romio-xxx 1 час назад

      Не тренируется с командой,а ценник завышен выше рыночной стоимости.Бред.

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      Рейтинг: +270

      сутулая собака и лисы > Romio-xxx 1 час назад

      это распространённая практика для игроков, которые покидают команду.

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      Рейтинг: +5992

      Fusballer 1 час назад

      Дорого за игрока, который не нужен клубу текущему клубу.

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