«Спартак» может подписать опорника «Бенфики» Габриэла. Его отпустят за 10 миллионов

Полузащитник «Бенфики» Габриэл может перейти в «Спартак».
По информации A Bola, 27-летний бразилец не тренируется с «Бенфикой». Клуб и агент футболиста срочно ищут ему новую команду.
«Спартак» – один из основных претендентов на Габриэла. Игроком также интересуются «Алавес» и ряд других клубов Примеры.
«Бенфика» готова продать футболиста за 10 миллионов евро.
- Габриэл – опорный полузащитник.
- Он провел 20 матчей в минувшем сезоне португальской Примейры, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: A Bola