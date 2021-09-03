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  • Бабаев: «В планы ЦСКА не входила продажа Марадишвили и Тикнизяна»

Бабаев: «В планы ЦСКА не входила продажа Марадишвили и Тикнизяна»

3 сентября 2021, 19:14
8

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил продажу полузащитников Наира Тикнизяна и Константина Марадишвили. Оба игрока уже в «Локомотиве».

«Футболист обозначил желание перейти в «Локомотив» через своего отца – Кобу. Мы хотели, чтобы игрок остался в ЦСКА. Я очень много встреч провeл с папой Константина. Даже к Евгению Ленноровичу Гинеру он в итоге сходил на приeм, пообщался. Мы пытались убедить их не торопиться, остаться в нашем клубе. Однако позиция игрока не изменилась. Я с большим уважением отношусь к отцу Константина, у нас с ним давние хорошие отношения. Его позицию понять тоже можно. Он делал всe для того, чтобы его сын получил такой шанс.

Да, безусловно, инициатива о трансфере исходила от игрока. Повторюсь: мы не горели желанием расставаться с Константином. В наши планы это не входило, так же, как и с Наиром Тикнизяном. Но в такой ситуации мы могли либо пойти на принцип и наложить вето на трансфер, имея на руках действующий длительный трудовой договор, либо попытаться добиться хороших условий для ЦСКА в ходе переговоров. Что, собственно, и было сделано. Мы в итоге пошли вторым путeм. То есть если кто-то из игроков из нашего клуба решил уйти и при этом ЦСКА получает за него достойное предложение, то его надо отпускать.

Я бы не хотел обсуждать цифры по соглашению с коллегами из «Локомотива». Мы договорились не разглашать сумму, но предложение действительно очень достойное. Как я уже сказал выше, в таких случаях надо отпускать игрока, иначе есть риск остаться с демотивированным человеком в команде, польза и стоимость которого будут только снижаться», – сказал Бабаев.

  • Тикнизян и Марадишвили – воспитанники ЦСКА.
  • За Марадишвили «Локомотив» заплатил 7 миллионов евро, за Тикнизяна – 5 (Transfermarkt).
  • В нынешнем сезоне РПЛ Марадишвили провел 3 матча, забил гол.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Тикнизян Наир Марадишвили Константин Бабаев Роман
Комментарии (8)
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Олег1204
1630686073
Ну это многое обьясняет , ну чтож, пусть подавятся
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insider_retro
1630690180
Нынешние планы ЦСКА, вообще, крайне непонятны и непредсказуемы... Фукс, Гайч, Заболотный, Тикнизян, Марадишвили... Кто, зачем и почему... Смена тренеров - отдельная история, но и там гордится нЕчем...
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Great Tartaria
1630690204
кого купим на замену или уже попили бабло, конкретную сумму которого нет желания называть?)
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ArReal
1630700492
В планы входило навариться на Влашиче и поделить по бырому -а тут нашли идиоты из Лохомотива, которые и этих двоих в 3 дорого прикупили)
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Ивантеевец
1630703520
Все теперь понятно. К сожалению закончился тот ЦСКА, который был самобытным, приятным, домашним клубом эпохи Гинера. Добро пожаловать в эпоху госбабла, мудацких решений в плане трансферов, что на входа, что на выход, сомнительных тренерских назначений и всего остального. Не было бабок было плохо, пришли бабки...лучше было бы когда их не было.
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Hektor 84
1630704937
Где верные болелы конюшни Vladimir и Clitor)))) со своими высерами? А так они на ветке Спартака ковыряются в трусах Заремы))) Закрывается ваша конюшня и коней загоняли))))) .!. .!. .!.
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ab15488
1630727037
Ни тикнизян, ни марадишвили нихрена не сделали, чтобы просить улучшенный контракт. Просто на фоне разговоров про лимит и потолок зарплат представители паспортистов начали суетиться, чтобы напоследок срубить бабла
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