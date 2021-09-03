Бабаев: «В планы ЦСКА не входила продажа Марадишвили и Тикнизяна»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил продажу полузащитников Наира Тикнизяна и Константина Марадишвили. Оба игрока уже в «Локомотиве».

«Футболист обозначил желание перейти в «Локомотив» через своего отца – Кобу. Мы хотели, чтобы игрок остался в ЦСКА. Я очень много встреч провeл с папой Константина. Даже к Евгению Ленноровичу Гинеру он в итоге сходил на приeм, пообщался. Мы пытались убедить их не торопиться, остаться в нашем клубе. Однако позиция игрока не изменилась. Я с большим уважением отношусь к отцу Константина, у нас с ним давние хорошие отношения. Его позицию понять тоже можно. Он делал всe для того, чтобы его сын получил такой шанс.

Да, безусловно, инициатива о трансфере исходила от игрока. Повторюсь: мы не горели желанием расставаться с Константином. В наши планы это не входило, так же, как и с Наиром Тикнизяном. Но в такой ситуации мы могли либо пойти на принцип и наложить вето на трансфер, имея на руках действующий длительный трудовой договор, либо попытаться добиться хороших условий для ЦСКА в ходе переговоров. Что, собственно, и было сделано. Мы в итоге пошли вторым путeм. То есть если кто-то из игроков из нашего клуба решил уйти и при этом ЦСКА получает за него достойное предложение, то его надо отпускать.

Я бы не хотел обсуждать цифры по соглашению с коллегами из «Локомотива». Мы договорились не разглашать сумму, но предложение действительно очень достойное. Как я уже сказал выше, в таких случаях надо отпускать игрока, иначе есть риск остаться с демотивированным человеком в команде, польза и стоимость которого будут только снижаться», – сказал Бабаев.