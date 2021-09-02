Отбор ЧМ-2022. Дания победила Шотландию, Австрия – Молдавию

Дания продолжает лидировать в отборочной группе ЧМ-2022. В очередном туре команда Каспера Хьюлманда победила шотландцев.
Сборная Австрии победила в Кишиневе, а Израиль разгромил Фарерские острова.
Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа F. 4-й тур
Молдавия – Австрия – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Баумгартнер, 45+1; 0:2 – Арнаутович, 90+4.
Голы: 1:0 – Васс, 14; 2:0 – Меле, 15.
Фарерские острова – Израиль – 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Захави, 12; 0:2 – Захави, 44; 0:3 – Даббур, 52; 0:4 – Захави, 90+2.
Источник: Бомбардир.ру