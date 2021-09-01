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Молдавия - Австрия

01.09.2021, Среда, 21:45 мск Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур Молдавия - Австрия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), группа D
10 тур
9 октября, понедельник 21:45 Молдавия 0:1 Австрия
5 тур
24 марта, пятница 22:45 Австрия 2:0 Молдавия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа G
7 тур
5 сентября, суббота 21:45 Австрия 1:0 Молдавия
2 тур
9 октября, четверг 22:45 Молдавия 1:2 Австрия
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Дания 10 9 0 1 30:3 +27 27
2. Шотландия 10 7 2 1 17:7 +10 23
3. Израиль 10 5 1 4 23:21 +2 16
4. Австрия 10 5 1 4 19:17 +2 16
5. Фарерские острова 10 1 1 8 7:23 -16 4
6. Молдавия 10 0 1 9 5:30 -25 1
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