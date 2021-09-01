Молдавия - Австрия

|10 тур
|9 октября, понедельник
|21:45
|Молдавия
|0:1
|Австрия
|5 тур
|24 марта, пятница
|22:45
|Австрия
|2:0
|Молдавия
|10 тур
|9 октября, понедельник
|21:45
|Молдавия
|0:1
|Австрия
|5 тур
|24 марта, пятница
|22:45
|Австрия
|2:0
|Молдавия
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Дания
|10
|9
|0
|1
|30:3
|+27
|27
|2.
|Шотландия
|10
|7
|2
|1
|17:7
|+10
|23
|3.
|Израиль
|10
|5
|1
|4
|23:21
|+2
|16
|4.
|Австрия
|10
|5
|1
|4
|19:17
|+2
|16
|5.
|Фарерские острова
|10
|1
|1
|8
|7:23
|-16
|4
|6.
|Молдавия
|10
|0
|1
|9
|5:30
|-25
|1