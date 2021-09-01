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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Молдова - Австрия
Молдова - Австрия: обзор матча 01 сентября 2021
Молдова
01.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 4 тур
0 : 2
Завершен
Австрия
45+1'
К. Баумгартнер
90+4'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Австрия
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
М. Арнаутович
Пас отдал
Д. Алаба
Замена
В. Болохан
️️️️
М. Потырнике
84'
Замена
А. Антонюк
️️️️
С. Платика
84'
83'
Замена
Д. Алаба
️️️️
К. Баумгартнер
82'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Ф. Гриллич
77'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
Л. Шауб
Замена
Д. Марандичи
️️️️
А. Белоусов
73'
62'
Замена
А. Шепф
️️️️
К. Лаймер
62'
Замена
Э. Кара
️️️️
М. Грегоритч
Замена
В. Богачук
️️️️
Р. Гынсарь
59'
Замена
Д. Спэтару
️️️️
М. Гечев
59'
Желтая карточка
А. Белоусов
56'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
К. Баумгартнер
Пас отдал
М. Арнаутович
Желтая карточка
О. Рябчук
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
4
Максим Потырнике
ЦЗ
0
Михаил Гечев
ЛВ
11
Раду Гынсарь
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Австрия
13
Даниэль Бахман
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Луис Шауб
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Молдова
12
Себастьян Агачи
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
20
Ники Клещенко
ЛВ
8
Виктор Богачук
ЦП
10
Корнелиу Котогой
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
9
Дану Спэтару
ПП
14
Николай Милинчану
ЦФ
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
26
Алессандро Шепф
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
0
Эркан Кара
ЦФ
17
Юсуф Демир
ЦФ
4-4-1-1
12
Аврам
2
Рябчук
5
Посмак
4
Потырнике
15
Жардан
11
Гынсарь
7
Ионицэ
8
Белоусов
8
Дрош
0
Гечев
20
Платика
4-1-2-1-2
13
Бахман
16
Триммель
15
Линхарт
4
Хинтереггер
2
Ульмер
10
Гриллич
17
Шауб
20
Лаймер
10
Баумгартнер
11
Грегоритч
7
Арнаутович
8
Белоусов
14
Марандичи
14
Марандичи
8
Белоусов
4
Потырнике
16
Болохан
16
Болохан
4
Потырнике
11
Гынсарь
8
Богачук
8
Богачук
11
Гынсарь
20
Платика
13
Антонюк
13
Антонюк
20
Платика
0
Гечев
9
Спэтару
9
Спэтару
0
Гечев
20
Лаймер
26
Шепф
26
Шепф
20
Лаймер
10
Баумгартнер
8
Алаба
8
Алаба
10
Баумгартнер
10
Гриллич
6
Илсанкер
6
Илсанкер
10
Гриллич
17
Шауб
17
Кайнц
17
Кайнц
17
Шауб
11
Грегоритч
0
Кара
0
Кара
11
Грегоритч
Остались в запасе
Молдова
Австрия
12
Себастьян Агачи
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
10
Корнелиу Котогой
ЦП
20
Ники Клещенко
ЛВ
14
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
22
Якоб Яншер
ЦП
17
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
12
Себастьян Агачи
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
10
Корнелиу Котогой
ЦП
20
Ники Клещенко
ЛВ
14
Николай Милинчану
ЦФ
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
22
Якоб Яншер
ЦП
17
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Молдова - Австрия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
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