«Чемпионат»: на матч ЦСКА – «Спартак» пустят 9 тысяч болельщиков

Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить матч 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«РФС подавал заявку в Роспотребнадзор на три матча: два домашних матча сборной и дерби. Именно эти матчи планируется провести в тестовом режиме с 30% заполняемостью вакцинированными зрителями.

Матчи сборной уже согласованы. С большой долей вероятности, дерби тоже будет согласовано», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Домашний стадион ЦСКА «ВЭБ-Арена» вмещает 30 тысяч зрителей. Таким образом, на игру смогут попасть 9 тысяч человек.