«Чемпионат»: на матч ЦСКА – «Спартак» пустят 9 тысяч болельщиков

Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить матч 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
«РФС подавал заявку в Роспотребнадзор на три матча: два домашних матча сборной и дерби. Именно эти матчи планируется провести в тестовом режиме с 30% заполняемостью вакцинированными зрителями.
Матчи сборной уже согласованы. С большой долей вероятности, дерби тоже будет согласовано», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Домашний стадион ЦСКА «ВЭБ-Арена» вмещает 30 тысяч зрителей. Таким образом, на игру смогут попасть 9 тысяч человек.
- ЦСКА встретится со «Спартаком» 19 сентября.
- Армейцы идут на 6-м месте в РПЛ. «Спартак» – 10-й.
Источник: «Чемпионат»