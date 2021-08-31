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    «Чемпионат»: на матч ЦСКА – «Спартак» пустят 9 тысяч болельщиков

    Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить матч 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

    «РФС подавал заявку в Роспотребнадзор на три матча: два домашних матча сборной и дерби. Именно эти матчи планируется провести в тестовом режиме с 30% заполняемостью вакцинированными зрителями.

    Матчи сборной уже согласованы. С большой долей вероятности, дерби тоже будет согласовано», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

    Домашний стадион ЦСКА «ВЭБ-Арена» вмещает 30 тысяч зрителей. Таким образом, на игру смогут попасть 9 тысяч человек.

    • ЦСКА встретится со «Спартаком» 19 сентября.
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    Источник: «Чемпионат»

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    31.08.2021 22:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8954

      Cleaner 1 час назад

      С таким количеством болельщиков ЦСКА Спартак продует с разгромным счетом. 5:0 в пользу ЦСКА!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6830

      Fusballer 2 часа назад

      А шо, у ковида деньги заканчиваются, чтобы все места на стадионах скупать?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8954

      Cleaner > Fusballer 1 час назад

      Так 19 сентября единый день голосования! В этот день вирус будет неактивен!..)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +914

      Alex Y 2 часа назад

      Ничего себе вот это да)

      0
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