Гендиректор «Спартака»: «Жиго стремится во Францию, и мы обязаны помочь ему»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о продлении контракта с защитником Самуэлем Жиго.

«Жиго остаeтся. Если вы знаете, у нас был некий вопрос по Жиго. Ситуация, инициированная в большей степени его агентом, побудила нас в какой-то период времени к тому, что игрок, возможно, уйдeт.

Большое спасибо и Жиго, и его агенту, они приняли решение отказаться от предложения «Торино» порядка 6 миллионов евро и остаться в «Спартаке». Конечно, Жиго стремится во Францию, мы обязаны сделать так, чтобы помочь ему. Но это будет или зимой, или летом.

Не знаю, будет ли он продлевать контракт, который заключeн до мая 2022 года. Вопросы переговоров о продлении мы не вели, было предложение о продлении контракта и бесплатной аренде в «Марсель». Мы считаем, это неадекватное предложение, тем более в этих условиях. И мы так и не дошли до каких-то предметных письменных предложений от самого «Марселя». Это были слова.

Сейчас игрок имеет действующий контракт с ожидаемым сроком истечения. Если агент Сэма пойдeт навстречу клубу и продлит контракт условно на один год с возможностью за минимальные деньги отдать футболиста в случае предложения от клуба Франции, можно только поддержать и поаплодировать», – сказал Мележиков.

Следующим летом Жиго может стать свободным агентом.

Он выступает за «Спартак» с 2018 года, сыграл 80 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.

Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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