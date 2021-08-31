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  • Гендиректор «Спартака»: «Жиго стремится во Францию, и мы обязаны помочь ему»

Гендиректор «Спартака»: «Жиго стремится во Францию, и мы обязаны помочь ему»

31 августа 2021, 20:15
15

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о продлении контракта с защитником Самуэлем Жиго.

«Жиго остаeтся. Если вы знаете, у нас был некий вопрос по Жиго. Ситуация, инициированная в большей степени его агентом, побудила нас в какой-то период времени к тому, что игрок, возможно, уйдeт.

Большое спасибо и Жиго, и его агенту, они приняли решение отказаться от предложения «Торино» порядка 6 миллионов евро и остаться в «Спартаке». Конечно, Жиго стремится во Францию, мы обязаны сделать так, чтобы помочь ему. Но это будет или зимой, или летом.

Не знаю, будет ли он продлевать контракт, который заключeн до мая 2022 года. Вопросы переговоров о продлении мы не вели, было предложение о продлении контракта и бесплатной аренде в «Марсель». Мы считаем, это неадекватное предложение, тем более в этих условиях. И мы так и не дошли до каких-то предметных письменных предложений от самого «Марселя». Это были слова.

Сейчас игрок имеет действующий контракт с ожидаемым сроком истечения. Если агент Сэма пойдeт навстречу клубу и продлит контракт условно на один год с возможностью за минимальные деньги отдать футболиста в случае предложения от клуба Франции, можно только поддержать и поаплодировать», – сказал Мележиков.

  • Следующим летом Жиго может стать свободным агентом.
  • Он выступает за «Спартак» с 2018 года, сыграл 80 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

Мележиков: «Витория получает полную поддержку. «Спартак» не ведет переговоров ни с Фонсекой, ни с Черчесовым»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (15)
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NewLife
1630434434
Какой бизнемен гендир Спартака Мележиков, понятно из данного материала.
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VVM1964
1630434509
Надо сделать максимум , что бы постараться заинтересовать Жиго остаться , то что не уходит сейчас - уже хорошо .
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житель СПб
1630440062
Ничего не понятно, кроме того, что он пока остается...
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ab15488
1630492751
Помочь? А чем? Билет купить?
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мы_не_рабы
1630502155
Самое интересное: "если АГЕНТ пойдёт на встречу клубу и продлит контракт....." агенты-рулят!
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