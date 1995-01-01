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    Гендиректор «Спартака»: «Жиго стремится во Францию, и мы обязаны помочь ему»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о продлении контракта с защитником Самуэлем Жиго.

    «Жиго остаeтся. Если вы знаете, у нас был некий вопрос по Жиго. Ситуация, инициированная в большей степени его агентом, побудила нас в какой-то период времени к тому, что игрок, возможно, уйдeт.

    Большое спасибо и Жиго, и его агенту, они приняли решение отказаться от предложения «Торино» порядка 6 миллионов евро и остаться в «Спартаке». Конечно, Жиго стремится во Францию, мы обязаны сделать так, чтобы помочь ему. Но это будет или зимой, или летом.

    Не знаю, будет ли он продлевать контракт, который заключeн до мая 2022 года. Вопросы переговоров о продлении мы не вели, было предложение о продлении контракта и бесплатной аренде в «Марсель». Мы считаем, это неадекватное предложение, тем более в этих условиях. И мы так и не дошли до каких-то предметных письменных предложений от самого «Марселя». Это были слова.

    Сейчас игрок имеет действующий контракт с ожидаемым сроком истечения. Если агент Сэма пойдeт навстречу клубу и продлит контракт условно на один год с возможностью за минимальные деньги отдать футболиста в случае предложения от клуба Франции, можно только поддержать и поаплодировать», – сказал Мележиков.

    • Следующим летом Жиго может стать свободным агентом.
    • Он выступает за «Спартак» с 2018 года, сыграл 80 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +27380

      VVM1964 58 минут назад

      Надо сделать максимум , что бы постараться заинтересовать Жиго остаться , то что не уходит сейчас - уже хорошо .

      1
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      Рейтинг: +9840

      NewLife 59 минут назад

      Какой бизнемен гендир Спартака Мележиков, понятно из данного материала.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27380

      VVM1964 > NewLife 2 минуты назад

      Мне - нет , ну или во всяком случае ничего отрицательного " из данного материала " не высмотрел .

      0
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      Рейтинг: +8954

      Cleaner 1 час назад

      ВСЕ стремятся ИЗ Спартака!!!!!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1463

      R_a_i_n > Cleaner 1 час назад

      ВСЕ стремятся ИЗ ЦСКА!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +27380

      VVM1964 > Cleaner 1 час назад

      Ну если нечего сказать - не надо херню нести (((

      1
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      Рейтинг: +25038

      пьяныйхоровод > Cleaner 59 минут назад

      Из Локомотива , Ростова ...

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      Рейтинг: +8954

      Cleaner > VVM1964 42 минуты назад

      Ребята, это Гендиректор ВАШЕГО Спартака такую хрень после ухода каждого игрока несет. Нечего на зеркало пенять...)))

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      Рейтинг: +27380

      VVM1964 > Cleaner 5 минут назад

      Жиго еще НИКУДА не ушел и в чем хрень ? Да и директором он не так давно ...

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