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    Мележиков: «Витория получает полную поддержку. «Спартак» не ведет переговоров ни с Фонсекой, ни с Черчесовым»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о возможной отставке Руя Витории с поста главного тренера клуба.

    «Уйдет ли Витория в отставку? С вашей стороны некорректно задавать такие вопросы. Я уже не раз говорил и буду, говорить, что действующий главный тренер команды получает полную поддержку. Мы не ведем переговоров ни с Фонсекой, ни с Черчесовым», – сказал Мележиков.

    • Ранее сообщалось, что «Спартак» уволит нынешнего тренера Руя Виторию, если найдет ему замену в перерыве на матчи сборных.
    • О переговорах Черчесова со «Спартаком» написал Sport24.
    • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.

    Генеральный директор «Спартака»: «Вели переговоры с возрастным статусным игроком. Если назову фамилию, вы просто охните»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11528

      Hektor 84 21 минуту назад

      А зря! Фонсека и 3-4 хороших трансфера и будет норм. Шахта при Фонсеке хорошо играла и давала результат в еврокубках.

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      Рейтинг: +897

      Andrew01 47 минут назад

      После таких заявлений тренера увольняли в течении 3-4 дней((((

      0
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      Рейтинг: +27380

      VVM1964 48 минут назад

      Похоже не договорились (((

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      Рейтинг: +20559

      vladimir-7 1 час назад

      ОТ Фонсеки получили отлуп, а Черчесова сами послали ... в Австрию.

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      Рейтинг: +429

      --Сергей-- 2 часа назад

      Ну и зря

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