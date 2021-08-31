Мележиков: «Витория получает полную поддержку. «Спартак» не ведет переговоров ни с Фонсекой, ни с Черчесовым»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о возможной отставке Руя Витории с поста главного тренера клуба.
«Уйдет ли Витория в отставку? С вашей стороны некорректно задавать такие вопросы. Я уже не раз говорил и буду, говорить, что действующий главный тренер команды получает полную поддержку. Мы не ведем переговоров ни с Фонсекой, ни с Черчесовым», – сказал Мележиков.
- Ранее сообщалось, что «Спартак» уволит нынешнего тренера Руя Виторию, если найдет ему замену в перерыве на матчи сборных.
- О переговорах Черчесова со «Спартаком» написал Sport24.
- «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
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Источник: Sport24