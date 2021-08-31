Генеральный директор «Спартака»: «Вели переговоры с возрастным статусным игроком. Если назову фамилию, вы просто охните»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о несостоявшемся переходе одного из игроков в нынешнее трансферное окно.

«Вели переговоры с возрастным статусным игроком, у которого летом заканчивался контракт. Если назову вам фамилию, то вы просто «охните».

Стоит он 20 миллионов евро, была возможность взять его за 8 миллионов. Но он попросил зарплату больше 4 миллиона в год. Решили отказаться», – сказал Мележиков.