Генеральный директор «Спартака»: «Вели переговоры с возрастным статусным игроком. Если назову фамилию, вы просто охните»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о несостоявшемся переходе одного из игроков в нынешнее трансферное окно.
«Вели переговоры с возрастным статусным игроком, у которого летом заканчивался контракт. Если назову вам фамилию, то вы просто «охните».
Стоит он 20 миллионов евро, была возможность взять его за 8 миллионов. Но он попросил зарплату больше 4 миллиона в год. Решили отказаться», – сказал Мележиков.
- Этим летом «Спартак» купил одного футболиста – защитника Максимилиано Кофрие.
- Его купили за 2,5 млн евро у «Сент-Труйдена».
Источник: Sport24