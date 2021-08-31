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  • Генеральный директор «Спартака»: «Вели переговоры с возрастным статусным игроком. Если назову фамилию, вы просто охните»

Генеральный директор «Спартака»: «Вели переговоры с возрастным статусным игроком. Если назову фамилию, вы просто охните»

31 августа 2021, 18:52
52

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о несостоявшемся переходе одного из игроков в нынешнее трансферное окно.

«Вели переговоры с возрастным статусным игроком, у которого летом заканчивался контракт. Если назову вам фамилию, то вы просто «охните».

Стоит он 20 миллионов евро, была возможность взять его за 8 миллионов. Но он попросил зарплату больше 4 миллиона в год. Решили отказаться», – сказал Мележиков.

  • Этим летом «Спартак» купил одного футболиста – защитника Максимилиано Кофрие.
  • Его купили за 2,5 млн евро у «Сент-Труйдена».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (52)
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vmonomah17
1630425732
Жирков?
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Сильвербой
1630425905
Дебилы, конченные дебилы! Каждым своим словом, каждым своим поступком, вы вызываете отвращение! Какой нах статусный возрастной игрок??? Нах он нужен да еще и за 8 млн. и с такой личкой... Дебилы...
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Блямба
1630425975
В Спартаке должен быть только один Лео.
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Боцман59rus
1630426366
- охали мы в прошлом году, сейчас о,ху,е,в,а,е,м
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JI e x a
1630427353
Роналду ради Спартака был готов даже на понижение з.п. до 4 миллионов, а вы растяпы....
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Chehofff
1630427736
охнЕте - журналиста в школу
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Красногорск_Фан
1630427999
Полагаю это был Николай Басков из команды звезд Эстрады )))) Да какая разница с кем чего вели. Результат на табло. И он плохой .
Ответить
Mister_Tomsk
1630428070
интересно хто жи эта, глушаков?))))
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Вомбат
1630431356
Не охните, а охнете, грамотеи.
Ответить
NewLife
1630434584
Я "охнул", точнее о*уел от таких тупых материалов говнопрессы и дурацкого руководства любимой команды.
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