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    Генеральный директор «Спартака»: «Вели переговоры с возрастным статусным игроком. Если назову фамилию, вы просто охните»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о несостоявшемся переходе одного из игроков в нынешнее трансферное окно.

    «Вели переговоры с возрастным статусным игроком, у которого летом заканчивался контракт. Если назову вам фамилию, то вы просто «охните».

    Стоит он 20 миллионов евро, была возможность взять его за 8 миллионов. Но он попросил зарплату больше 4 миллиона в год. Решили отказаться», – сказал Мележиков.

    • Этим летом «Спартак» купил одного футболиста – защитника Максимилиано Кофрие.
    • Его купили за 2,5 млн евро у «Сент-Труйдена».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11735

      ilichkadr 3 минуты назад

      Вчера были раки большие, но по пять,
      а сегодня по три, но маленькие
      Правда, большие...
      но по пять рублей...но большие... но вчера...
      но очень большие, но вчера, и по пять...............

      0
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      Рейтинг: +1605

      tarasofka 8 минут назад

      ну и где он теперь - в псж или мю? спартак такой спартак))

      2
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      Рейтинг: +24794

      Боцман59rus 11 минут назад

      - охали мы в прошлом году, сейчас о,ху,е,в,а,е,м

      3
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      Рейтинг: +123

      Блямба 17 минут назад

      В Спартаке должен быть только один Лео.

      2
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      Рейтинг: +7276

      Сильвербой 19 минут назад

      Дебилы, конченные дебилы! Каждым своим словом, каждым своим поступком, вы вызываете отвращение! Какой нах статусный возрастной игрок??? Нах он нужен да еще и за 8 млн. и с такой личкой... Дебилы...

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      Рейтинг: +1192

      vmonomah17 21 минуту назад

      Жирков?

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      Рейтинг: +51121

      portero 26 минут назад

      Не шмогли значит.. или там турист был, как в Зените Маркизио...

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      Рейтинг: +684

      xrrrx 31 минуту назад

      ну и дебилы что не купили(

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