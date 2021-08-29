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Месси – в заявке «ПСЖ» на игру с «Реймсом»

29 августа 2021, 12:26
4

В 21:45 по Москве начнется матч четвертого тура Лиги 1 между «Реймсом» и «ПСЖ». Парижане огласили заявку на игру из 22 человек. В ней оказался нападающий Лионель Месси, перешедший этим летом из «Барселоны» в качестве свободного агента.

Заявка «ПСЖ»: Доннарумма, Навас, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Паредес, Неймар, Ди Мария, Данило, Вейналдум, Эррера, Диалло, Дракслер, Керер, Гейе, Калимуэндо, Месси, Битумасала, Эбимбе, Франки.

  • Контракт Месси с «ПСЖ» действует 2 года.
  • Месси приступил к тренировкам с «ПСЖ» 23 августа.
  • «Реймс» идет в Лиге 1 12-м.

L’Equipe: Месси дебютирует за «ПСЖ» 29 августа в гостях с «Реймсом»

Источник: официальный сайт «ПСЖ»
Франция. Лига 1 Реймс ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (4)
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Garrincha58
1630230730
в заявке ещё не факт что выйдет вот Миранчук уже год в заявке а выходит чисто по праздникам
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insider_retro
1630231364
Парижане собрали роскошный пазл...
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zigbert
1630245593
Почеттино просто обязан выпустить Месси на поле.
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Plyash
1630265941
Выйдет обязательно,сделано это для того,что бы Месси сорвал все аплодисменты и рёв трибун во время замены.Всё очень просто и грамотно.
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