Месси – в заявке «ПСЖ» на игру с «Реймсом»

В 21:45 по Москве начнется матч четвертого тура Лиги 1 между «Реймсом» и «ПСЖ». Парижане огласили заявку на игру из 22 человек. В ней оказался нападающий Лионель Месси, перешедший этим летом из «Барселоны» в качестве свободного агента.

Заявка «ПСЖ»: Доннарумма, Навас, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Паредес, Неймар, Ди Мария, Данило, Вейналдум, Эррера, Диалло, Дракслер, Керер, Гейе, Калимуэндо, Месси, Битумасала, Эбимбе, Франки.

Контракт Месси с «ПСЖ» действует 2 года.

Месси приступил к тренировкам с «ПСЖ» 23 августа.

«Реймс» идет в Лиге 1 12-м.

L’Equipe: Месси дебютирует за «ПСЖ» 29 августа в гостях с «Реймсом»