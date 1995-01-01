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    Месси – в заявке «ПСЖ» на игру с «Реймсом»

    В 21:45 по Москве начнется матч четвертого тура Лиги 1 между «Реймсом» и «ПСЖ». Парижане огласили заявку на игру из 22 человек. В ней оказался нападающий Лионель Месси, перешедший этим летом из «Барселоны» в качестве свободного агента.

    Заявка «ПСЖ»: Доннарумма, Навас, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Паредес, Неймар, Ди Мария, Данило, Вейналдум, Эррера, Диалло, Дракслер, Керер, Гейе, Калимуэндо, Месси, Битумасала, Эбимбе, Франки.

    • Контракт Месси с «ПСЖ» действует 2 года.
    • Месси приступил к тренировкам с «ПСЖ» 23 августа.
    • «Реймс» идет в Лиге 1 12-м.

    L’Equipe: Месси дебютирует за «ПСЖ» 29 августа в гостях с «Реймсом»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «ПСЖ»

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +67390

      insider_retro 1 час назад

      Парижане собрали роскошный пазл...

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      Рейтинг: +14165

      Garrincha58 1 час назад

      в заявке ещё не факт что выйдет вот Миранчук уже год в заявке а выходит чисто по праздникам

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