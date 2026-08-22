Агент Батракова сказал, вскружат ли игроку голову большие деньги

Агент Владимир Кузьмичeв, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, высказался о зарплате игрока.
– «Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова – 3,25 миллиона евро в год после налогов. Это в три раза больше, чем у него было в «Локомотиве» [1,2 миллиона евро в год). Нет ли у тебя опасений, что большие деньги могут вскружить голову?
– Это вообще не про Лeху. Когда два года назад он получил большой контракт по российским меркам, у всех тоже были опасения. Но это никак на него не повлияло. Со всеми доходами Батраков управляется по-взрослому: жильe себе, родителям и инвестиции. Но это точно не про суперкары и фестивальные вещи. Большие деньги не вскружат ему голову.
- 20 августа «Галатасарай» приобрел Батракова у «Локомотива» за 25 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами. Также российский клуб сможет получить 10% от суммы перепродажи полузащитника, если она превысит 25 миллионов евро.
- Зарплата 21-летнего хавбека в «Галатасарае» составит 3 250 000 евро за сезон, а с учетом бонусов может превысить 4 миллиона.
- Батраков может дебютировать в новой команде 29 августа в домашнем матче 3-го тура турецкой Суперлиги с «Гезтепе».
Источник: «Чемпионат»