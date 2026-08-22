Агент Батракова сказал, вскружат ли игроку голову большие деньги

Агент Владимир Кузьмичeв, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, высказался о зарплате игрока.

– «Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова – 3,25 миллиона евро в год после налогов. Это в три раза больше, чем у него было в «Локомотиве» [1,2 миллиона евро в год). Нет ли у тебя опасений, что большие деньги могут вскружить голову?

– Это вообще не про Лeху. Когда два года назад он получил большой контракт по российским меркам, у всех тоже были опасения. Но это никак на него не повлияло. Со всеми доходами Батраков управляется по-взрослому: жильe себе, родителям и инвестиции. Но это точно не про суперкары и фестивальные вещи. Большие деньги не вскружат ему голову.