L’Equipe: Месси дебютирует за «ПСЖ» 29 августа в гостях с «Реймсом»

Стало известно, когда нападающий Лионель Месси дебютирует за «ПСЖ».
По информации L’Equipe, 34-летний аргентинец должен появиться на поле в гостевом матче 4-го тура Лиги 1 с «Реймсом», который состоится 29 августа.
Вчера Месси должен был приступить к тренировкам с «ПСЖ» после возвращения из Барселоны.
- Месси перешел во французский клуб из «Барселоны» на правах свободного агента.
- Стороны заключили контракт по схеме «2+1».
- Месси не попал в заявку на 3 первых матча «ПСЖ» в Лиге 1.
Источник: L’Equipe