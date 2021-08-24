L’Equipe: Месси дебютирует за «ПСЖ» 29 августа в гостях с «Реймсом»

Стало известно, когда нападающий Лионель Месси дебютирует за «ПСЖ».

По информации L’Equipe, 34-летний аргентинец должен появиться на поле в гостевом матче 4-го тура Лиги 1 с «Реймсом», который состоится 29 августа.

Вчера Месси должен был приступить к тренировкам с «ПСЖ» после возвращения из Барселоны.