«Бавария» сделала предложение «Лейпцигу» по Забитцеру

Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер близок к трансферу в «Баварию». Мюнхенцы сделали официальное предложение.
«Баварию» тренирует Юлиан Нагельсман, ранее работавший с Забитцером в Лейпциге.
- Сам игрок хочет перейти в «Баварию».
- В прошлом сезоне Забитцер провел за «РБ Лейпциг» 39 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 42 миллиона евро.
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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