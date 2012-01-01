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    «Бавария» сделала предложение «Лейпцигу» по Забитцеру

    Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер близок к трансферу в «Баварию». Мюнхенцы сделали официальное предложение.

    «Баварию» тренирует Юлиан Нагельсман, ранее работавший с Забитцером в Лейпциге.

    • Сам игрок хочет перейти в «Баварию».
    • В прошлом сезоне Забитцер провел за «РБ Лейпциг» 39 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 42 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 285,3 тысячи подписчиков.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +88906

      zigbert 1 час назад

      Вполне ожидаемое предложение Баварии.

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      Рейтинг: +897

      Alex Y 1 час назад

      Начинается ослабление конкурентов)))

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