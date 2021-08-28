«Из ворот – в вечность»: ЦСКА почтил память умершего 20 лет назад Перхуна

Пресс-служба ЦСКА напомнила о 20-й годовщине со дня смерти бывшего голкипера команды Сергея Перхуна.

«Из ворот – в вечность. 20 лет назад не стало Сергея Перхуна. Мы помним тебя, вратарь!» – говорится в публикации.

Клуб сопроводил запись в твиттере видео с архивными кадрами игры украинского футболиста.

18 августа 2001 года Перхун получил травму головы в результате столкновения с форвардом «Анжи» Будуном Будуновым .

. Спустя 10 дней он умер от тотального отeка головного мозга.

ЦСКА навсегда закрепил за Сергеем 16-й номер.