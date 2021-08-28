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    «Из ворот – в вечность»: ЦСКА почтил память умершего 20 лет назад Перхуна

    Пресс-служба ЦСКА напомнила о 20-й годовщине со дня смерти бывшего голкипера команды Сергея Перхуна.

    «Из ворот – в вечность. 20 лет назад не стало Сергея Перхуна. Мы помним тебя, вратарь!» – говорится в публикации.

    Клуб сопроводил запись в твиттере видео с архивными кадрами игры украинского футболиста.

    • 18 августа 2021 года Перхун получил травму головы в результате столкновения с форвардом «Анжи» Будуном Будуновым.
    • Спустя 10 дней он умер от тотального отeка головного мозга.
    • ЦСКА навсегда закрепил за Сергеем 16-й номер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3467

      sobaka120982 13 минут назад

      Молодцы армейцы, помнят и чьтят

      0
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      Рейтинг: +6743

      Fusballer 47 минут назад

      "18 августа 2021 года Перхун получил травму головы в результате столкновения с форвардом «Анжи» Будуном Будуновым." - 2001 года.

      1
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      Рейтинг: +1346

      PassCSKA > Fusballer 15 минут назад

      да хоть проверяли бы что пишут...

      0
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      Рейтинг: +944

      ZAITZEFF2011 > PassCSKA 10 минут назад

      Да что тут говорить. Дебил конченый...

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