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  • «Из ворот – в вечность»: ЦСКА почтил память умершего 20 лет назад Перхуна

«Из ворот – в вечность»: ЦСКА почтил память умершего 20 лет назад Перхуна

28 августа 2021, 17:25
6

Пресс-служба ЦСКА напомнила о 20-й годовщине со дня смерти бывшего голкипера команды Сергея Перхуна.

«Из ворот – в вечность. 20 лет назад не стало Сергея Перхуна. Мы помним тебя, вратарь!» – говорится в публикации.

Клуб сопроводил запись в твиттере видео с архивными кадрами игры украинского футболиста.

  • 18 августа 2001 года Перхун получил травму головы в результате столкновения с форвардом «Анжи» Будуном Будуновым.
  • Спустя 10 дней он умер от тотального отeка головного мозга.
  • ЦСКА навсегда закрепил за Сергеем 16-й номер.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Перхун Сергей
Комментарии (6)
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Fusballer
1630163431
"18 августа 2021 года Перхун получил травму головы в результате столкновения с форвардом «Анжи» Будуном Будуновым." - 2001 года.
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sobaka120982
1630165447
Молодцы армейцы, помнят и чьтят
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Олег1204
1630179153
Вечно Молодой.
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zsb1961
1630252703
А про Мишу Ерёмина забыли? 1991 год.
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