«Из ворот – в вечность»: ЦСКА почтил память умершего 20 лет назад Перхуна

Молодцы армейцы, помнят и чьтят
Пресс-служба ЦСКА напомнила о 20-й годовщине со дня смерти бывшего голкипера команды Сергея Перхуна.
«Из ворот – в вечность. 20 лет назад не стало Сергея Перхуна. Мы помним тебя, вратарь!» – говорится в публикации.
Клуб сопроводил запись в твиттере видео с архивными кадрами игры украинского футболиста.
- 18 августа 2021 года Перхун получил травму головы в результате столкновения с форвардом «Анжи» Будуном Будуновым.
- Спустя 10 дней он умер от тотального отeка головного мозга.
- ЦСКА навсегда закрепил за Сергеем 16-й номер.
Из ворот — в вечность. 20 лет назад не стало Сергея Перхуна. Мы помним тебя, вратарь!#историяЦСКА: https://t.co/ke8LLbdmz0 pic.twitter.com/HQ0gABdMzt— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 28, 2021