«Из ворот – в вечность»: ЦСКА почтил память умершего 20 лет назад Перхуна

Пресс-служба ЦСКА напомнила о 20-й годовщине со дня смерти бывшего голкипера команды Сергея Перхуна.
«Из ворот – в вечность. 20 лет назад не стало Сергея Перхуна. Мы помним тебя, вратарь!» – говорится в публикации.
Клуб сопроводил запись в твиттере видео с архивными кадрами игры украинского футболиста.
- 18 августа 2001 года Перхун получил травму головы в результате столкновения с форвардом «Анжи» Будуном Будуновым.
- Спустя 10 дней он умер от тотального отeка головного мозга.
- ЦСКА навсегда закрепил за Сергеем 16-й номер.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер ЦСКА