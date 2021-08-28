Бека-Бека – о дебюте за «Локомотив»: «У меня хорошие впечатления»

Новичок «Локомотива» Алексис Бека-Бека прокомментировал свой дебют в составе московской команды.

Француз вышел на замену в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Его купили у «Кана» за 6 миллионов евро плюс 1 миллион в виде бонусов.

Полузащитник заключил с новым клубом контракт на пять сезонов.

«У меня хорошие впечатления. Мы сыграли очень важный матч, ведь это дерби. Это был настоящий вызов для нас.

Я счастлив быть здесь, мне надо работать больше, готовиться к следующим играм.

«Локомотив» – хороший клуб, который регулярно играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Я думаю, это хороший выбор для меня, я смогу тут показать свои лучшие качества», – сказал Бека-Бека.