РПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Уралом»

В матче шестого тура РПЛ «Урал» и «Ростов» в Екатеринбурге победителя не выявили.

Гости на 76-й минуте открыли счет усилиями Дмитрия Полоза, однако хозяева успели отыграться благодаря голу Артема Максименко.

Благодаря ничьей «Ростов» поднялся с 14-го на 13-е место в таблице чемпионата, а «Урал» остался на последней строчке.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Полоз, 76; 1:1 – Максименко, 81.

Предупреждения: Ибрахимай, 14; Рыков, 53 – нет.

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