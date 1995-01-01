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    РПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Уралом»

    В матче шестого тура РПЛ «Урал» и «Ростов» в Екатеринбурге победителя не выявили.

    Гости на 76-й минуте открыли счет усилиями Дмитрия Полоза, однако хозяева успели отыграться благодаря голу Артема Максименко.

    Благодаря ничьей «Ростов» поднялся с 14-го на 13-е место в таблице чемпионата, а «Урал» остался на последней строчке.

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Полоз, 76; 1:1 – Максименко, 81.

    Предупреждения: Ибрахимай, 14; Рыков, 53 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: -601

      СуперПАВ9 15 минут назад

      С уходом Карпина результаты постова стали гораздо хуже

      0
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      Рейтинг: +1515

      Sviro 34 минуты назад

      Обе команды мне одинаково нравятся, поэтому ничья - для меня, к тому же болельщика КрыС, весьма приемлема!! С ничьёй!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1629

      Красногорск_Фан 45 минут назад

      Спасибо Баштушу за спасение в концовке, а Максименко за справедливый исход игры. Скорости у обоих команд были отвратительные. Напоминало чемпионат по скандинавской ходьбе. Моменты транжирили. В общем так себе, повырывали очко.
      Никто не понравился.

      4
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      Рейтинг: +46357

      MaxRnD 47 минут назад

      Слава те хоспади, что Баштуш наконец-то усадил на скамейку мастера привозов Хаджикадунича !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Блямба 48 минут назад

      "Благодаря ничьей «Ростов» поднялся.."
      Дожил.Папа...

      1
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      Рейтинг: +7629

      GoLenaStop 55 минут назад

      А, Ростсельмаш опять не смог реализовать все свои голевые моменты в тяжелой игре. В конце матча вообще просели.
      А, Уральцы великолепно играли без мяча, закрывая зоны, замотали ростовчан... Видать, моя команда не оправилась от ухода тренера.
      Классный матч! Драма и правда спорта! Настоящая ничуха.
      Спасибо командам!

      1
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      Рейтинг: +1340

      nominum 59 минут назад

      Комличенко трижды не забил. Если ТАК реализовывать моменты, то остаётся лишь одно- радоваться ничьей с аутсайдерами.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1629

      Красногорск_Фан > nominum 48 минут назад

      А Норман не добежал когда на него сделали передачу и т.д. Ростов мог легко выиграть просто увеличив скорость, моментов было достаточно, но вместо этого ходил по полю ( впрочем как и Урал.

      2
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      Рейтинг: +1340

      nominum > Красногорск_Фан 47 минут назад

      Норманн вообще уже не тот. Жаль вовремя не продали.

      2
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      Рейтинг: +46357

      MaxRnD > nominum 45 минут назад

      Ковид, что его, что Байрамяна буквально сожрал, я уже молчу про Ерёменко, который после болезни даже бегать не мог

      2
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      Рейтинг: +1629

      Красногорск_Фан > MaxRnD 44 минуты назад

      Грустно (

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