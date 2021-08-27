РПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Уралом»

В матче шестого тура РПЛ «Урал» и «Ростов» в Екатеринбурге победителя не выявили.
Гости на 76-й минуте открыли счет усилиями Дмитрия Полоза, однако хозяева успели отыграться благодаря голу Артема Максименко.
Благодаря ничьей «Ростов» поднялся с 14-го на 13-е место в таблице чемпионата, а «Урал» остался на последней строчке.
Россия. РПЛ. 6-й тур
Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Полоз, 76; 1:1 – Максименко, 81.
Предупреждения: Ибрахимай, 14; Рыков, 53 – нет.
Источник: «Бомбардир»