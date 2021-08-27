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РПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Уралом»

27 августа 2021, 18:23
19

В матче шестого тура РПЛ «Урал» и «Ростов» в Екатеринбурге победителя не выявили.

Гости на 76-й минуте открыли счет усилиями Дмитрия Полоза, однако хозяева успели отыграться благодаря голу Артема Максименко.

Благодаря ничьей «Ростов» поднялся с 14-го на 13-е место в таблице чемпионата, а «Урал» остался на последней строчке.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Полоз, 76; 1:1 – Максименко, 81.

Предупреждения: Ибрахимай, 14; Рыков, 53 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Урал Ростов
Комментарии (19)
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nominum
1630078087
Комличенко трижды не забил. Если ТАК реализовывать моменты, то остаётся лишь одно- радоваться ничьей с аутсайдерами.
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GoLenaStop
1630078311
А, Ростсельмаш опять не смог реализовать все свои голевые моменты в тяжелой игре. В конце матча вообще просели. А, Уральцы великолепно играли без мяча, закрывая зоны, замотали ростовчан... Видать, моя команда не оправилась от ухода тренера. Классный матч! Драма и правда спорта! Настоящая ничуха. Спасибо командам!
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Блямба
1630078760
"Благодаря ничьей «Ростов» поднялся.." Дожил.Папа...
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MaxRnD
1630078813
Слава те хоспади, что Баштуш наконец-то усадил на скамейку мастера привозов Хаджикадунича !
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Красногорск_Фан
1630078923
Спасибо Баштушу за спасение в концовке, а Максименко за справедливый исход игры. Скорости у обоих команд были отвратительные. Напоминало чемпионат по скандинавской ходьбе. Моменты транжирили. В общем так себе, повырывали очко. Никто не понравился.
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Sviro
1630079600
Обе команды мне одинаково нравятся, поэтому ничья - для меня, к тому же болельщика КрыС, весьма приемлема!! С ничьёй!
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_Marqella_
1630085447
Это последний сезон этих команд в РПЛ...
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житель СПб
1630086325
Ростов начал стабильно набирать очки. Пусть понемногу...
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nikfwmishin
1630092951
Ceкс Знaкомcтва в твоем городе. Рeгистpация анoнимнaя и бeсплaтная!!!!! ----> https://tiny.pl/9gsp6
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zigbert
1630135761
Преимущество Ростова просматривалось на протяжении всего матча. Но как всегда подвела реализация моментов. Особенно этим грешил Комличенко.
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