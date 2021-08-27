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Материалы

Урал - Ростов

27.08.2021, Пятница, 16:30 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 6 тур Урал - Ростов
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
29 тур
10 мая, понедельник 16:30 Урал 1:0 Ростов
5 тур
26 августа, среда 20:30 Ростов 1:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
18 тур
30 ноября, суббота 16:30 Ростов 0:0 Урал
4 тур
3 августа, суббота 14:00 Урал 2:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
30 марта, суббота 19:00 Ростов 2:1 Урал
7 тур
17 сентября, понедельник 17:30 Урал 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
30 тур
13 мая, воскресенье 14:00 Ростов 1:0 Урал
1 тур
15 июля, суббота 15:00 Урал 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
16 тур
30 ноября, среда 17:00 Урал 1:0 Ростов
2 тур
7 августа, воскресенье 21:30 Ростов 0:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
16 мая, понедельник 19:30 Ростов 1:0 Урал
15 тур
7 ноября, суббота 14:00 Урал 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
5 апреля, воскресенье 15:45 Урал 0:1 Ростов
12 тур
31 октября, пятница 19:00 Ростов 1:0 Урал
Товарищеские матчи 2014

12 февраля, среда 18:00 Ростов 5:4 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
8 ноября, пятница 17:00 Урал 1:4 Ростов
11 тур
30 сентября, понедельник 20:30 Ростов 1:1 Урал
Россия. Первый дивизион 2008
25 тур
6 августа, среда 19:00 Ростов 3:1 Урал
5 тур
22 апреля, вторник 17:00 Урал 1:1 Ростов
Чемпионат России 1996
20 тур
2 сентября, понедельник 00:00 Урал 2:1 Ростов
2 тур
9 марта, суббота 00:00 Ростов 2:1 Урал
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Ростов 2:0 Урал
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Урал 2:0 Ростов
Чемпионат России 1993
31 тур
10 октября, воскресенье 00:00 Урал 1:1 Ростов
15 тур
17 июня, четверг 00:00 Ростов 2:1 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +1454

    moskowcity-petrv 27 августа 2021, 18:32

    Урал идёт в пердив,это место для него

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    Рейтинг: +890

    3meeeD 27 августа 2021, 18:24

    Можно смериться уже,того Ростова уже не будет,увы

    1
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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii > 3meeeD 27 августа 2021, 18:39

    Еще далеко не вечер.

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    Рейтинг: +55667

    MaxRnD 27 августа 2021, 15:50

    0-0 или 1-1

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    Рейтинг: +55667

    MaxRnD > Виталий Орехов 27 августа 2021, 16:19

    Пытаюсь гадать объективно, а не в соответствии с желаниями ))

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Виталий Орехов 27 августа 2021, 16:21

    Но ещё лучше 2:1.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > MaxRnD 27 августа 2021, 18:26

    Правильный счёт.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 27 августа 2021, 11:39

    Урал дома выиграет у Ростова.

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