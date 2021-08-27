Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Ростов
Урал - Ростов: обзор матча 27 августа 2021
Урал
27.08.2021, пятница, 16:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
81'
А. Максименко
76'
Д. Полоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Ростов
86'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
М. Норманн
ГОЛ! 1:1!
А. Максименко
Пас отдал
Д. Мишкич
81'
Замена
А. Панюков
️️️️
И. Ибрахимай
81'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Р. Гаджимурадов
81'
76'
ГОЛ! 0:1!
Д. Полоз
Пас отдал
Д. Глебов
70'
Замена
Д. Полоз
️️️️
П. Альмквист
62'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Терентьев
Замена
А. Максименко
️️️️
М. Агеев
58'
Замена
К. Колесниченко
️️️️
А. Герасимов
55'
Желтая карточка
В. Рыков
53'
Желтая карточка
И. Ибрахимай
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
42
Кенто Хашимото
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Урал
59
Владимир Панов
ВР
31
Дмитрий Ландаков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
9
Давид Тошевски
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Помазун
95
Адамов
93
Герасимов
44
Рыков
15
Кулаков
32
Йовичич
5
Егорычев
33
Мишкич
29
Ибрахимай
10
Гаджимурадов
13
Агеев
3-4-1-2
30
Песьяков
4
Мелехин
55
Осипенко
15
Баштуш
43
Терентьев
17
Норманн
15
Глебов
13
Калинин
42
Хашимото
11
Альмквист
27
Комличенко
10
Гаджимурадов
14
Железнов
14
Железнов
10
Гаджимурадов
93
Герасимов
9
Колесниченко
9
Колесниченко
93
Герасимов
13
Агеев
9
Максименко
9
Максименко
13
Агеев
29
Ибрахимай
11
Панюков
11
Панюков
29
Ибрахимай
43
Терентьев
19
Байрамян
19
Байрамян
43
Терентьев
17
Норманн
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
17
Норманн
11
Альмквист
7
Полоз
7
Полоз
11
Альмквист
Остались в запасе
Урал
Ростов
59
Владимир Панов
ВР
31
Дмитрий Ландаков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
9
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
59
Владимир Панов
ВР
31
Дмитрий Ландаков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
9
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Урал - Ростов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Урал
Ростов
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
Вчера, 15:36
16
«Локомотив» – «Ростов» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:05
Кубок России: шансы «Локомотива» и «Ростова» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:26
Мостовой похвалил два клуба РПЛ: «Назначили футбольных людей – и пошел результат»
23 ноября
2
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Григорий Иванов из «Урала» предпочел лечиться в недружественной стране
21 ноября
1
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
21 ноября
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
19 ноября
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
Вчера, 15:36
16
«Локомотив» – «Ростов» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:05
Кубок России: шансы «Локомотива» и «Ростова» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:26
Мостовой похвалил два клуба РПЛ: «Назначили футбольных людей – и пошел результат»
23 ноября
2
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+