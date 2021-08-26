Лунев: «Очень сильно хочу, чтобы Азмун перешел в «Байер». Ракицкий бы здесь точно не затерялся»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал, кто из игроков РПЛ мог бы заиграть в Бундеслиге.

— Как относитесь к слухам о возможном переходе Азмуна в «Байер»?

– Позитивно отношусь. Больше даже скажу, я бы очень сильно этого хотел. Он очень качественный футболист и помог бы команде, да и мне было бы приятно.

— Кто, по вашему мнению, из игроков РПЛ смог бы пригодиться в «Байере» и Бундеслиге?

– Я могу только по игрокам «Зенита» говорить, потому что постоянно с ними тренировался. Многие ребята, при должном обращении, могли бы здесь играть.

Ракицкий точно здесь бы не затерялся, Вендел, Барриос. Да много ребят, я думаю все могли бы заиграть. Все зависит от своего желания и адаптации.