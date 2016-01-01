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    Лунев: «Очень сильно хочу, чтобы Азмун перешел в «Байер». Ракицкий бы здесь точно не затерялся»

    Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал, кто из игроков РПЛ мог бы заиграть в Бундеслиге.

    — Как относитесь к слухам о возможном переходе Азмуна в «Байер»?

    – Позитивно отношусь. Больше даже скажу, я бы очень сильно этого хотел. Он очень качественный футболист и помог бы команде, да и мне было бы приятно.

    — Кто, по вашему мнению, из игроков РПЛ смог бы пригодиться в «Байере» и Бундеслиге?

    – Я могу только по игрокам «Зенита» говорить, потому что постоянно с ними тренировался. Многие ребята, при должном обращении, могли бы здесь играть.

    Ракицкий точно здесь бы не затерялся, Вендел, Барриос. Да много ребят, я думаю все могли бы заиграть. Все зависит от своего желания и адаптации.

    • Лунев провел в «Зените» 4 сезона.
    • Этим летом голкипер перешел в «Байер» в качестве свободного агента.
    • Его вызвали в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

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    Источник: Diewerkself.ru

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9394

      Вомбат 13 минут назад

      Ракицкий бы там действительно не затерялся, в отличие от Лунева.

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      Рейтинг: +11684

      ilichkadr 1 час назад

      "Многие ребята, при должном обращении, могли бы здесь играть."
      Вот интересно, что Лунев имел ввиду говоря фразу "при должном обращении"!?

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      Рейтинг: +1422

      R_a_i_n > ilichkadr 1 час назад

      да брось, все знают, что у нас они валяют дурака

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      Рейтинг: +11684

      ilichkadr > R_a_i_n 1 час назад

      Не, смысл не в этом. Было бы сказано, при "должном отношении", а так получается, что обращаются с игроками не так, как должны были обращаться.
      Иными словами, если бы их драли как следует, то и играли бы на уровне.
      P.S. Сам-то Лунев чего сидит на лавке? Видимо и он "при должном обращении" в Зените не полировал лавку запасных?

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