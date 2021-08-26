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  • Лунев: «Очень сильно хочу, чтобы Азмун перешел в «Байер». Ракицкий бы здесь точно не затерялся»

Лунев: «Очень сильно хочу, чтобы Азмун перешел в «Байер». Ракицкий бы здесь точно не затерялся»

26 августа 2021, 15:54
5

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал, кто из игроков РПЛ мог бы заиграть в Бундеслиге.

— Как относитесь к слухам о возможном переходе Азмуна в «Байер»?

– Позитивно отношусь. Больше даже скажу, я бы очень сильно этого хотел. Он очень качественный футболист и помог бы команде, да и мне было бы приятно.

— Кто, по вашему мнению, из игроков РПЛ смог бы пригодиться в «Байере» и Бундеслиге?

– Я могу только по игрокам «Зенита» говорить, потому что постоянно с ними тренировался. Многие ребята, при должном обращении, могли бы здесь играть.

Ракицкий точно здесь бы не затерялся, Вендел, Барриос. Да много ребят, я думаю все могли бы заиграть. Все зависит от своего желания и адаптации.

  • Лунев провел в «Зените» 4 сезона.
  • Этим летом голкипер перешел в «Байер» в качестве свободного агента.
  • Его вызвали в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

Источник: Diewerkself.ru
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Байер Зенит Ракицкий Ярослав Лунев Андрей Азмун Сердар
Комментарии (5)
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ilichkadr
1629984264
"Многие ребята, при должном обращении, могли бы здесь играть." Вот интересно, что Лунев имел ввиду говоря фразу "при должном обращении"!?
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Вомбат
1629989673
Ракицкий бы там действительно не затерялся, в отличие от Лунева.
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zigbert
1630049638
Байер 30млн за него не даст.
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