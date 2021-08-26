«Лион» подтвердил переговоры с «Зенитом» о трансфере Азмуна

Заместитель генерального директора «Лиона» Венсан Понсо сообщил, что клуб работает над покупкой форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

«Переговоры идут. Эта сделка может состояться», – сказал Понсо.

Ранее сообщалось, что «Лион» готов заплатить за иранца 11 миллионов евро, а «Зенит» требует за своего игрока 20 миллионов.