«Лион» подтвердил переговоры с «Зенитом» о трансфере Азмуна

Заместитель генерального директора «Лиона» Венсан Понсо сообщил, что клуб работает над покупкой форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
«Переговоры идут. Эта сделка может состояться», – сказал Понсо.
Ранее сообщалось, что «Лион» готов заплатить за иранца 11 миллионов евро, а «Зенит» требует за своего игрока 20 миллионов.
- В новом сезоне Азмун забил 5 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах.
- Его контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.
- Рыночная стоимость нападающего – 25 миллионов евро.
Источник: Maxifoot