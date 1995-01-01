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    «Лион» подтвердил переговоры с «Зенитом» о трансфере Азмуна

    Заместитель генерального директора «Лиона» Венсан Понсо сообщил, что клуб работает над покупкой форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

    «Переговоры идут. Эта сделка может состояться», – сказал Понсо.

    Ранее сообщалось, что «Лион» готов заплатить за иранца 11 миллионов евро, а «Зенит» требует за своего игрока 20 миллионов.

    • В новом сезоне Азмун забил 5 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах.
    • Его контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость нападающего – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Maxifoot

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +32121

      zra78 4 минуты назад

      Болелам из Лиона понравились нырки Азмуна

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24758

      Боцман59rus 19 минут назад

      - после Фекира и Депая, болельщиков Лиона ждет сюрприз в виде Азмуна)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5570

      порт 21 минуту назад

      А интересно, есть на примете кем заменить Азмуна?

      0
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      Рейтинг: +60

      16tambov36 > порт 17 минут назад

      рукаку)...а так канешн нужен нап хороший под л.ч

      0
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      Рейтинг: +6670

      Fusballer > 16tambov36 15 минут назад

      Рукаку силы экономит перед ЛЧ) Поэтому сейчас не играет.

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