Семин – об отмене лимита: «Молодые россияне потеряют места в составах клубов топ-6. Кому они нужны за границей?»

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин выступил против полной отмены лимита на легионеров.

«Финансовую возможность купить квалифицированных игроков-иностранцев имеют в России шесть команд. Без лимита они и будут это делать безо всяких ограничений. В стартовых составах, как у донецкого «Шахтера» в матче с «Монако», окажутся два доморощенных — вратарь и крайний защитник. Либо один, либо, в лучшем случае, три.

Следует понимать одну важную вещь. Когда сторонники отмены лимита говорят о полноценной свободной конкуренции между всеми футболистами, они ошибаются.

Клуб, покупая за серьезные деньги легионера, заведомо дает ему преимущество перед нашим. Он – дорогой, за него много уплачено, и тренера заставят его ставить! У молодых российских ребят не будет шансов.

Таким образом, они потеряют подавляющее большинство мест в стартовых составах клубов первой шестерки. В топ-6 станет минимум игроков для сборной России. Они вынуждены будут уйти в команды, которые борются за выживание и не имеют возможности покупать дорогостоящих легионеров.

Еще один стереотип, который не имеет никакого отношения к действительности, — то, что, если отменить лимит, все российские футболисты поедут за границу и станут пробиваться там. Выйдут, как теперь модно выражаться, из зоны комфорта и обретут настоящую мотивацию.

Господи, да кто их там возьмет, если они здесь ведущим клубам не подходят? Кому они там нужны? Там что, своих не хватает, тем более если речь о Евросоюзе, где для футболистов из стран, входящих в него, нет ограничений, а из других — очень даже есть?

Из топ-команд РПЛ еще можно куда-то уехать, но представить, что из коллективов нижней части таблицы многие будут интересны даже в высших дивизионах Чехии или Польши, не говоря об Австрии или Бельгии, — значит сильно наш нынешний уровень переоценить», – написал Семин.