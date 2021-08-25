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  • Семин – об отмене лимита: «Молодые россияне потеряют места в составах клубов топ-6. Кому они нужны за границей?»

Семин – об отмене лимита: «Молодые россияне потеряют места в составах клубов топ-6. Кому они нужны за границей?»

25 августа 2021, 12:49
104

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин выступил против полной отмены лимита на легионеров.

«Финансовую возможность купить квалифицированных игроков-иностранцев имеют в России шесть команд. Без лимита они и будут это делать безо всяких ограничений. В стартовых составах, как у донецкого «Шахтера» в матче с «Монако», окажутся два доморощенных — вратарь и крайний защитник. Либо один, либо, в лучшем случае, три.

Следует понимать одну важную вещь. Когда сторонники отмены лимита говорят о полноценной свободной конкуренции между всеми футболистами, они ошибаются.

Клуб, покупая за серьезные деньги легионера, заведомо дает ему преимущество перед нашим. Он – дорогой, за него много уплачено, и тренера заставят его ставить! У молодых российских ребят не будет шансов.

Таким образом, они потеряют подавляющее большинство мест в стартовых составах клубов первой шестерки. В топ-6 станет минимум игроков для сборной России. Они вынуждены будут уйти в команды, которые борются за выживание и не имеют возможности покупать дорогостоящих легионеров.

Еще один стереотип, который не имеет никакого отношения к действительности, — то, что, если отменить лимит, все российские футболисты поедут за границу и станут пробиваться там. Выйдут, как теперь модно выражаться, из зоны комфорта и обретут настоящую мотивацию.

Господи, да кто их там возьмет, если они здесь ведущим клубам не подходят? Кому они там нужны? Там что, своих не хватает, тем более если речь о Евросоюзе, где для футболистов из стран, входящих в него, нет ограничений, а из других — очень даже есть?

Из топ-команд РПЛ еще можно куда-то уехать, но представить, что из коллективов нижней части таблицы многие будут интересны даже в высших дивизионах Чехии или Польши, не говоря об Австрии или Бельгии, — значит сильно наш нынешний уровень переоценить», – написал Семин.

  • Большинство клубов РПЛ выступают за переход к лимиту на легионеров по схеме «10+15».
  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Семин Юрий
Комментарии (104)
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"supermax"
1629885920
да кто ж им играть то не дает? этим молодым россиянам...привыкли б.л.я.т.ь бабки за паспорт получать....а играть на х.у.й никому не надо....позорники
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Сильвербой
1629887833
Молодой Зинченко уехал в Манчестер Сити!!!! Из УФЫЫЫЫ!!!!! Почему наши "молодые зинченки" не уезжают в Сити???? Да потому что их уровень - "под плинтусом"!!! Да и зарплаты не сравнить с украинцем в Уфе! Но мы, раз они молодые да еще и россияне, должны их лицезреть в наших так называемых ТОПах!? Хотя ТОПами наши убогие клубы не назовешь! Иди в Уфу и грызи землю, что бы быть в Сити, а не можешь, значит в ФНЛ! Я понимаю и тоже хочу что бы наши ребята "пылили" на просторах европы, но надо же быть объективным...
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bomilazdeshnii
1629887955
Уважаемые комментаторы!!! Ничего вы не поняли из мыслей Семина. Слушать надо таких как он, который в этом деле собаку съел и адекватно оценивает ситуацию, не смотря на то, что антилимитчики хотят выставить его старым маразматиком и алкашом. Юрий Павлович молодец!1
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порт
1629889155
Клуб, покупая за серьезные деньги легионера, заведомо дает ему преимущество перед нашим. ------------------------------------------------------------------ А кто заставляет клуб покупать лега за серьёзные деньги, если будет наш игрок и почти бесплатно, да и на поле будет качественнее лега?
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NewLife
1629889777
Не могу не возразить уважаемому тренеру. Никогда не будет такой ситуации, чтобы можно было бесконечно покупать звезд за громадные деньги, а зарубежным середнякам наши доморощенные могут и должны составлять конкуренцию, иначе останемся навсегда с колченогими миллионерами-паспортистами. А вот мое сугубо личное мнение: надо либо полностью отменить лимит, либо ввести полный запрет на легов. Хватит быть в положении слегка беременной, наберитесь мужества и примите то или иное решение без половинчатости.
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Чермындыр
1629892347
Маразм крепчал. Довод про то, что все наши ребята сразу повылетают из топ-6 просто ох..ший. Рукалицо. Хочется спросить у Семина, а на кой х.е.р. вообще клубам нужны такие футболисты, которые не способны выиграть конкуренцию в своей собственной стране у приезжего человека? То, что сейчас в первой шестерке есть игроки для сборной, не повышает их уровень мастерства. Зобнин как был Зобниным в Спартаке, так им и останется в Урале или Крыльях советов, а вот его кошелек значительно утончится и станет полностью соответствовать тому уровню игры, которую он показывает. Из-за таких вот псевдоэкспертных мнений мы и имеем кучу паспортистов сомнительного качества, но с контрактами круче, чем у чемпиона мира Инсинье. Пздц конечно Шпалыч, такую йухню сморозить, это надо уметь
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Вомбат
1629893726
Демонстрируя, что ему наплевать на то, что незаработанные миллионы развращают нашу футбольную молодежь, Семин рискует потерять уважение болелщиков. Ему главное, чтобы Макаровы имели возможноть переходить с полутора миллионов рублей в год в клубы, где пацанам сразу дают 9 миллионов рублей в год, а Мостовые с двухсот тысяч евро туда, где миллион евро, а Иваны Игнатьевы с шестисот тысяч рублей на полмиллиона евро. Чтобы из тех, кого при рождении поцеловал футбольный бог, получались Кокорины. Так вот, Юрий Павлович, нам этого не надо. У меня болельщика старшего поколения, к которому я отношусь, ващи слова ничего, кроме отвращения не вызывают. Если молодежь талантлива, но не может конкурировать с легионерами уровня Малкома или Влашича, пусть играет в небогатых клубах РПЛ, в тех, которые внизу таблицы. И зря вы об этих клубах отзываетесь так презрительно. Не будет их, кому будут нужны две с половиной богатые команды?
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Korsar_03
1629895170
При всем уважении, ЮрПалыч, но в таком случае каждый россиянин поймёт, что либо он будет пахать, как лошадь, выгрызая место в основе, либо ФНЛ и ПФЛ всегда рады новым игрокам. На западе игроки ИГРАЮТ, а у нас отрабатывают контракт. Хорошо ли, плохо ли сыграл денежка все равно прилетит на счёт и на следующую игру он будет в старте, потому что лимит
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ab15488
1629895262
Просто введите тренерам дюсш финансовую мотивацию и все. Чтобы до достижения игроком 21го года его детский тренер получал определенный процент от КАЖДОЙ его продажи и вы офигеете от количества футбольных талантов в стране. А пока детский тренер будет больше заботится о том как прожить, чем о подопечных мы и будем иметь то что имеем
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JTherry
1629916445
Семин: "Молодые россияне потеряют места в составах клубов топ-6, кому они нужны за границей?" ...пора болельщикам скинуться на помощь молодым футболистам, чтобы они могли купить себе квартиру, Бентли и шлюх...)
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