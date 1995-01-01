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    Семин – об отмене лимита: «Молодые россияне потеряют места в составах клубов топ-6. Кому они нужны за границей?»

    Главный тренер «Ростова» Юрий Семин выступил против полной отмены лимита на легионеров.

    «Финансовую возможность купить квалифицированных игроков-иностранцев имеют в России шесть команд. Без лимита они и будут это делать безо всяких ограничений. В стартовых составах, как у донецкого «Шахтера» в матче с «Монако», окажутся два доморощенных — вратарь и крайний защитник. Либо один, либо, в лучшем случае, три.

    Следует понимать одну важную вещь. Когда сторонники отмены лимита говорят о полноценной свободной конкуренции между всеми футболистами, они ошибаются.

    Клуб, покупая за серьезные деньги легионера, заведомо дает ему преимущество перед нашим. Он – дорогой, за него много уплачено, и тренера заставят его ставить! У молодых российских ребят не будет шансов.

    Таким образом, они потеряют подавляющее большинство мест в стартовых составах клубов первой шестерки. В топ-6 станет минимум игроков для сборной России. Они вынуждены будут уйти в команды, которые борются за выживание и не имеют возможности покупать дорогостоящих легионеров.

    Еще один стереотип, который не имеет никакого отношения к действительности, — то, что, если отменить лимит, все российские футболисты поедут за границу и станут пробиваться там. Выйдут, как теперь модно выражаться, из зоны комфорта и обретут настоящую мотивацию.

    Господи, да кто их там возьмет, если они здесь ведущим клубам не подходят? Кому они там нужны? Там что, своих не хватает, тем более если речь о Евросоюзе, где для футболистов из стран, входящих в него, нет ограничений, а из других — очень даже есть?

    Из топ-команд РПЛ еще можно куда-то уехать, но представить, что из коллективов нижней части таблицы многие будут интересны даже в высших дивизионах Чехии или Польши, не говоря об Австрии или Бельгии, — значит сильно наш нынешний уровень переоценить», – написал Семин.

    • Большинство клубов РПЛ выступают за переход к лимиту на легионеров по схеме «10+15».
    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии41
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      Рейтинг: +141

      novaka1n 3 минуты назад

      2 игрока на поле, до 23-24 лет, воспитанники, либо которые провели в системе клуба лет 5, и все, мы имеем этак человек 60 минимум, которые получают постоянную практику, клубы заставляют развивать академию и лучше работать селекцию на территории России, а дальше игрок будет там, на что он способен, больше не надо асолютно ничего, наверное уже хватит с нас Кокориных, Гатаглвых и так далее

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      Рейтинг: +868

      Сергей Каспийский 3 минуты назад

      1. Нужно проводить отдельно чемпионат для молодых футболистов, так называемые дублеры уже потеряли ту суть, которая была в Советском Союзе. 2. Для детей нужно создавать реальные условия - чтобы они учились и тренировались в одном месте. Когда ребенок в большом городе тратит на дорогу в день 3-4 часа, сомневаюсь, что он что-то достигнет в этой жизни. В городах с населением больше миллиона человек нет нормальных условий для тренировок.

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      Рейтинг: +1134

      ГенГриг 5 минут назад

      Всех иностранцев гнать в шею . Тренеры и игроки должны быть наши. Белорусы,Малороссы и Новороссы это тоже наши. Остальным сказать досвидание.

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      Рейтинг: +20337

      vladimir-7 8 минут назад

      По моему спор про лимит не приведет к реальному решению.
      Предлагаю рассмотреть вариант развития в России оборонной
      промышленности, там в разработках не участвуют иностранные специалисты, их и не приглашают на работу, однако оборонная
      промышленность России, находится на лидирующих позициях в
      мире и это заслуга, только, наших российских специалистов.
      Можно, для эксперимента, попробовать определить одну какую-нибудь команду, состоящую из одних российских игроков и дать
      ей возможность, не мешая, сыграть чемпионат в РПЛ и посмотреть,
      чего она добьется в течение нескольких сезонов и тогда принимать
      какое-то решение, что делать дальше.

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      Рейтинг: +329

      lNeTl 13 минут назад

      Если у этого "молодого россиянина" нет таланта,то он и России не нужен,пускай идёт грузчиком работает

      0
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      Рейтинг: +1012

      Semargl18 32 минуты назад

      Он – дорогой, за него много уплачено, и тренера заставят его ставить! а сейчас с паспортистами не та же хрень? а толку от них? где результат то?

      1
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      Рейтинг: +11674

      ilichkadr > Semargl18 1 минуту назад

      "а сейчас с паспортистами не та же хрень?"
      Не, не та, поскольку тебя никто не заставляет, но ты вынужден их ставить в состав. В футбол играют 11 человек.
      P.S. Можно конечно 1-го лега поставить в ворота, а 4-х заставить в поле отрабатывать офигенную зарплату, но это уже будет другой коленкор. Обвинят в нарушении прав человека...........(с).

      0
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      Рейтинг: +9731

      NewLife 32 минуты назад

      Не могу не возразить уважаемому тренеру. Никогда не будет такой ситуации, чтобы можно было бесконечно покупать звезд за громадные деньги, а зарубежным середнякам наши доморощенные могут и должны составлять конкуренцию, иначе останемся навсегда с колченогими миллионерами-паспортистами. А вот мое сугубо личное мнение: надо либо полностью отменить лимит, либо ввести полный запрет на легов. Хватит быть в положении слегка беременной, наберитесь мужества и примите то или иное решение без половинчатости.

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      Рейтинг: +6656

      Fusballer > NewLife 26 минут назад

      Так же считаю. Либо полная отмена. либо полный запрет.

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      Рейтинг: +1012

      Semargl18 33 минуты назад

      Дед опять забыл про таблетки...

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      Рейтинг: +21237

      DOCTOR PENALTY > Semargl18 8 минут назад

      Запредельно смешно.Ты не сын Зеленского случайно?

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      Рейтинг: +5563

      порт 43 минуты назад

      Клуб, покупая за серьезные деньги легионера, заведомо дает ему преимущество перед нашим.
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      А кто заставляет клуб покупать лега за серьёзные деньги, если будет наш игрок и почти бесплатно, да и на поле будет качественнее лега?

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      Рейтинг: +3333

      Snek 46 минут назад

      А зачем такие "молодые", которые не способны место в составе отвоевать?
      Если клуб хочет зарабатывать на своей школе производя молодые таланты, они должны быть конкурентноспособны. А если оно не так, то какая разница где они играют?
      Посыл в том, что Шпалыч топит за то, что сборная России лишится игроков, ну так они и сейчас не фонтан, пусть тогда хотя бы клубный футбол какой-то уровень держит, пофиг на эту сборную. Сборная заиграет тогда, когда клубный футбол будет на хорошем уровне, иначе никак.

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