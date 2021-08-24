Газизов – о победе над акционером «Спартака» в суде: «Набросы оказались ложными»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение суда оставить в силе решение о выплате ему 88 миллионов рублей в качестве неустойки за расторжение контракта со «Спартаком».

– Я удовлетворен. У меня хорошие юристы. Никаких вопросов не возникает.

– Но это только первая инстанция. Дело еще не закрыто?

– Не знаю, что будут делать «Капитальные активы» дальше.

– В любом случае суд признал, что договор, по которому вам выплачивается компенсация…

– Договор верный. Никто ничего не выдумывал. Набросы оказались ложными.

«Спартаку» предстоит выплатить неустойку Газизову в полном объеме.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

При нем команда лидировала в РПЛ.

Акционер «Спартака» – о неустойке Газизову: «Будем обжаловать решение суда. Непозволительно получать столько»