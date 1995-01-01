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    Газизов – о победе над акционером «Спартака» в суде: «Набросы оказались ложными»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение суда оставить в силе решение о выплате ему 88 миллионов рублей в качестве неустойки за расторжение контракта со «Спартаком».

    – Я удовлетворен. У меня хорошие юристы. Никаких вопросов не возникает.

    – Но это только первая инстанция. Дело еще не закрыто?

    – Не знаю, что будут делать «Капитальные активы» дальше.

    – В любом случае суд признал, что договор, по которому вам выплачивается компенсация…

    – Договор верный. Никто ничего не выдумывал. Набросы оказались ложными.

    • «Спартаку» предстоит выплатить неустойку Газизову в полном объеме.
    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • При нем команда лидировала в РПЛ.

    Акционер «Спартака» – о неустойке Газизову: «Будем обжаловать решение суда. Непозволительно получать столько»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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