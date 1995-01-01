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    Акционер «Спартака» – о неустойке Газизову: «Будем обжаловать решение суда. Непозволительно получать столько»

    Елена Чачуа, представитель акционерного общества «Капитальные активы», прокомментировала решение суда оставить в силе решение о выплате «Спартаком» 88 миллионов рублей экс-гендиректору Шамилю Газизову.

    «После того, как суд признал спор корпоративным, надо было играть на этом поле. Посмотрим доводы суда, мы его уважаем, но не согласны с его решением и будем его обжаловать. Мы ждeм мотивированного решения, где суд изложит свою позицию по каждому поводу. Я не думаю, что там что-то, что связано с заявлением ответчика. Обществу причинeн ущерб, акционеру тоже. Мы считали, что действовали в правовом поле.

    Практика золотых парашютов говорит, что они ушли в прошлое – никому не позволительно получать столько денег от клуба. Там четыре месяца, куда столько? Это не вопрос подсчeта чужих денег, но деньги общества таким образом расходоваться не могут.

    В данном случае заключили договор, там были прописаны условия. Уволить гендиректора можно было только советом директоров, такое решение было принято. Как можно его дополнить после? Изначально был заключeн договор, в котором было прописано: если его уволит акционерное общество, ты выплаты полагаются. Если же по соглашению сторон – то ничего нет.

    Но есть положение о гендиректоре, где говорится, что акционерное общество может выплатить за успехи в работе. Но это может решить только совет директоров и не после расторжения договора. У Леонида Арнольдовича [Федуна] такого права нет.

    Слова участников спора для СМИ – только слова. В договоре Газизова прописано, что соглашение сторон не предусматривает выплаты, что бы он ни говорил. В «Уфе», где был спор, они говорили, что эта выплата – как выплата за отказ от продолжения трудового договора. Поэтому представитель клуба говорил о том, что вынужденного увольнения нет.

    Леонид Федун выставлен в нелицеприятном свете и подписал бумагу, не посмотрев на неe? В клубе есть юристы, кадровая служба, и клуб приобщил справку, где написано, что этот документ с Газизовым не готовился кадровой службой.

    Мне трудно говорить, в чeм было заблуждение, в которое ввели Федуна. Но, думаю, он полагал, что документ был подготовлен кадровой службой клуба», – сказала Чачуа.

    • «Спартаку» предстоит выплатить неустойку Газизову в полном объеме.
    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • При нем команда лидировала в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:11
    Комментарии6
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      Рейтинг: +21268

      bset 22 минуты назад

      Ахахаха. Вы директоры крупнейшего футбольного клуба страны или ПТУшники? Если в контракте прописаны отступные за разрыв, то контракт надо соблюдать. А вот прописывать такие отступные действительно непозволительно. Но тут пенять на суд бесполезно - тут сами виноваты.

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      Рейтинг: +16539

      derrik2000 28 минут назад

      "Елена Чачуа".
      Везде в заметке это словосочетание употребляется В МУЖСКОМ РОДЕ.
      ХТО онО по половому признаку, или просто сопляк, текст набирающий, увидел фамилию ЧАЧУА, спутал с породой собак и от "экзотики" мальца при*уел???
      )))))))

      "В клубе есть юристы, кадровая служба, и клуб приобщил справку, где написано, что этот документ с Газизовым не готовился кадровой службой.

      Мне трудно говорить, в чeм было заблуждение, в которое ввели Федуна. Но, думаю, он полагал, что документ был подготовлен кадровой службой клуба», – сказал Чачуа."

      И чё хернюю несёт???
      Не знает, что ентиМ "хозяевАм" по хрен какие-то юристы, кадровые службы и пр., пр., пр..... до звезды иной раз.
      Сказал "хочу", значит, "ХОЧУ" !
      И ФСЁ!
      Это потом уже "выручай" или "сделай что-нибудь, ты же юрист". ))))))))))))))
      А, вот, хер в сумку на месте юристов клуба - если они, конечно, ничего не знали о совершаемой сделке или не могли ничего предпринять - я бы стал что-то там копошиться.
      Так...
      Для вида...
      А вью пусть и дальше даёт этО Чау-Чау. )))

      Если слегка коснуться существа спора, то чегой-то этО Чау-Чау наплело-наплело, наплело-наплело...
      Ясно, что для кореШШпондентов и невзыскательной публики, которая ишет "жареное".

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      Рейтинг: +9578

      житель СПб 34 минуты назад

      Ого-го... Мутная ситуация...Очень мутная. Вообще, законодательство позволяет обжаловать такие соглашения по разным основаниям. В том числе - и в уголовно-правовом аспекте. Такие суммы настолько противоречат здравому смыслу - что и об этом можно думать. Вот как г-н Федун расходует народные деньги (про частные - прошу мне не отвечать, это реплики для школьников).

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      Рейтинг: +9725

      NewLife > житель СПб 19 минут назад

      Я, как школьник, стесняюсь спросить: а частную собственность у нас уже отменили?

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      Рейтинг: +4117

      TOMSON 45 минут назад

      Я не понимаю.. В итоге подписи стоят? Где стоят подписи какие условия прописаны?

      Судя по количеству слов и малой конкретики тут явно косяк со стороны Спартака. Иначе ответ звучал бы в стиле: по пункту такому и действию такому мы должны или не должны и тд. А то что выше сказано это вода.

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      Рейтинг: +1848

      kvm 1 час назад

      лёню все кидают как лоха...

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