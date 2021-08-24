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  • Акционер «Спартака» – о неустойке Газизову: «Будем обжаловать решение суда. Непозволительно получать столько»

Акционер «Спартака» – о неустойке Газизову: «Будем обжаловать решение суда. Непозволительно получать столько»

24 августа 2021, 22:11
12

Елена Чачуа, представитель акционерного общества «Капитальные активы», прокомментировала решение суда оставить в силе решение о выплате «Спартаком» 88 миллионов рублей экс-гендиректору Шамилю Газизову.

«После того, как суд признал спор корпоративным, надо было играть на этом поле. Посмотрим доводы суда, мы его уважаем, но не согласны с его решением и будем его обжаловать. Мы ждeм мотивированного решения, где суд изложит свою позицию по каждому поводу. Я не думаю, что там что-то, что связано с заявлением ответчика. Обществу причинeн ущерб, акционеру тоже. Мы считали, что действовали в правовом поле.

Практика золотых парашютов говорит, что они ушли в прошлое – никому не позволительно получать столько денег от клуба. Там четыре месяца, куда столько? Это не вопрос подсчeта чужих денег, но деньги общества таким образом расходоваться не могут.

В данном случае заключили договор, там были прописаны условия. Уволить гендиректора можно было только советом директоров, такое решение было принято. Как можно его дополнить после? Изначально был заключeн договор, в котором было прописано: если его уволит акционерное общество, ты выплаты полагаются. Если же по соглашению сторон – то ничего нет.

Но есть положение о гендиректоре, где говорится, что акционерное общество может выплатить за успехи в работе. Но это может решить только совет директоров и не после расторжения договора. У Леонида Арнольдовича [Федуна] такого права нет.

Слова участников спора для СМИ – только слова. В договоре Газизова прописано, что соглашение сторон не предусматривает выплаты, что бы он ни говорил. В «Уфе», где был спор, они говорили, что эта выплата – как выплата за отказ от продолжения трудового договора. Поэтому представитель клуба говорил о том, что вынужденного увольнения нет.

Леонид Федун выставлен в нелицеприятном свете и подписал бумагу, не посмотрев на неe? В клубе есть юристы, кадровая служба, и клуб приобщил справку, где написано, что этот документ с Газизовым не готовился кадровой службой.

Мне трудно говорить, в чeм было заблуждение, в которое ввели Федуна. Но, думаю, он полагал, что документ был подготовлен кадровой службой клуба», – сказала Чачуа.

  • «Спартаку» предстоит выплатить неустойку Газизову в полном объеме.
  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • При нем команда лидировала в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (12)
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kvm
1629832564
лёню все кидают как лоха...
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житель СПб
1629835589
Ого-го... Мутная ситуация...Очень мутная. Вообще, законодательство позволяет обжаловать такие соглашения по разным основаниям. В том числе - и в уголовно-правовом аспекте. Такие суммы настолько противоречат здравому смыслу - что и об этом можно думать. Вот как г-н Федун расходует народные деньги (про частные - прошу мне не отвечать, это реплики для школьников).
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derrik2000
1629835929
"Елена Чачуа". Везде в заметке это словосочетание употребляется В МУЖСКОМ РОДЕ. ХТО онО по половому признаку, или просто сопляк, текст набирающий, увидел фамилию ЧАЧУА, спутал с породой собак и от "экзотики" мальца при*уел??? ))))))) "В клубе есть юристы, кадровая служба, и клуб приобщил справку, где написано, что этот документ с Газизовым не готовился кадровой службой. Мне трудно говорить, в чeм было заблуждение, в которое ввели Федуна. Но, думаю, он полагал, что документ был подготовлен кадровой службой клуба», – сказал Чачуа." И чё хернюю несёт??? Не знает, что ентиМ "хозяевАм" по хрен какие-то юристы, кадровые службы и пр., пр., пр..... до звезды иной раз. Сказал "хочу", значит, "ХОЧУ" ! И ФСЁ! Это потом уже "выручай" или "сделай что-нибудь, ты же юрист". )))))))))))))) А, вот, хер в сумку на месте юристов клуба - если они, конечно, ничего не знали о совершаемой сделке или не могли ничего предпринять - я бы стал что-то там копошиться. Так... Для вида... А вью пусть и дальше даёт этО Чау-Чау. ))) Если слегка коснуться существа спора, то чегой-то этО Чау-Чау наплело-наплело, наплело-наплело... Ясно, что для кореШШпондентов и невзыскательной публики, которая ишет "жареное".
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ab15488
1629857821
Детский лепет или дело Псаки живет. Такой должен быть заголовок
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vladimir-7
1629873497
А, что Федун при подписании документа, не смотрит визы своих сотрудников, готовивших документ к подписи, а теперь строите из него дурачка-простачка.
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vladimir-7
1629874430
При подписании договора, за спиной у Федуна стояла Зарема и на ухо ему шептала: Лёнечка не подписывай этот документ, а он в своей голове держал слова – послушай бабу и сделай наоборот и Федун подписал документ. Лопнула ОНА – пропали денежки.
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alp
1629889016
а мне вот интересно, спартак, да, и , пожалуй, все остальные клубы, они ваще читают контракты, которые предлагают подписать сотрудникам ? или, длять, просто скачивают проформы из интернета? 88 мультов ведь явно из контракта взяты а не из пальца, и непонятно, почему для спама это оказалось неожиданностью?
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Smekaev
1629890960
Как Лукойл жив до сих пор?! Это чудо Божье при таких руководителях и сотрудниках. Вот только Спартак жаль до боли!
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