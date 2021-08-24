Акционер «Спартака» – о неустойке Газизову: «Будем обжаловать решение суда. Непозволительно получать столько»

Елена Чачуа, представитель акционерного общества «Капитальные активы», прокомментировала решение суда оставить в силе решение о выплате «Спартаком» 88 миллионов рублей экс-гендиректору Шамилю Газизову.

«После того, как суд признал спор корпоративным, надо было играть на этом поле. Посмотрим доводы суда, мы его уважаем, но не согласны с его решением и будем его обжаловать. Мы ждeм мотивированного решения, где суд изложит свою позицию по каждому поводу. Я не думаю, что там что-то, что связано с заявлением ответчика. Обществу причинeн ущерб, акционеру тоже. Мы считали, что действовали в правовом поле.

Практика золотых парашютов говорит, что они ушли в прошлое – никому не позволительно получать столько денег от клуба. Там четыре месяца, куда столько? Это не вопрос подсчeта чужих денег, но деньги общества таким образом расходоваться не могут.

В данном случае заключили договор, там были прописаны условия. Уволить гендиректора можно было только советом директоров, такое решение было принято. Как можно его дополнить после? Изначально был заключeн договор, в котором было прописано: если его уволит акционерное общество, ты выплаты полагаются. Если же по соглашению сторон – то ничего нет.

Но есть положение о гендиректоре, где говорится, что акционерное общество может выплатить за успехи в работе. Но это может решить только совет директоров и не после расторжения договора. У Леонида Арнольдовича [Федуна] такого права нет.

Слова участников спора для СМИ – только слова. В договоре Газизова прописано, что соглашение сторон не предусматривает выплаты, что бы он ни говорил. В «Уфе», где был спор, они говорили, что эта выплата – как выплата за отказ от продолжения трудового договора. Поэтому представитель клуба говорил о том, что вынужденного увольнения нет.

Леонид Федун выставлен в нелицеприятном свете и подписал бумагу, не посмотрев на неe? В клубе есть юристы, кадровая служба, и клуб приобщил справку, где написано, что этот документ с Газизовым не готовился кадровой службой.

Мне трудно говорить, в чeм было заблуждение, в которое ввели Федуна. Но, думаю, он полагал, что документ был подготовлен кадровой службой клуба», – сказала Чачуа.