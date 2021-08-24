Суд оставил в силе решение о выплате «Спартаком» Газизову 88 миллионов рублей

«Спартак» пытался оспорить решение суда первой инстанции о признании имеющим юридическую силу пункта договора с бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым.

Этот пункт гласит, что за расторжение контракта в декабре 2020 года клуб должен функционеру более 88 миллионов рублей.

«В удовлетворение исковых требований отказать», – постановил арбитражный суд Москвы.

Таким образом, «Спартаку» предстоит выплатить неустойку Газизову в полном объеме.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

При нем команда лидировала в РПЛ.

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