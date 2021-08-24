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  • Суд оставил в силе решение о выплате «Спартаком» Газизову 88 миллионов рублей

Суд оставил в силе решение о выплате «Спартаком» Газизову 88 миллионов рублей

24 августа 2021, 18:58
16

«Спартак» пытался оспорить решение суда первой инстанции о признании имеющим юридическую силу пункта договора с бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым.

Этот пункт гласит, что за расторжение контракта в декабре 2020 года клуб должен функционеру более 88 миллионов рублей.

«В удовлетворение исковых требований отказать», – постановил арбитражный суд Москвы.

  • Таким образом, «Спартаку» предстоит выплатить неустойку Газизову в полном объеме.
  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • При нем команда лидировала в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (16)
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vladimir-7
1629822891
Газик добил и Зарему Федуновну, и самого Федуна, придется выплатить должок Газику.
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derrik2000
1629826287
Что заключили с Газизовым, то и получили. Я так понимаю, что юристы клуба для мебели только: чьих-то сынков, дочек, внучек, любовниц-любовников устроить на тёпленькое местечко.
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bomilazdeshnii
1629829032
Вообще живут в другом измерении.
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NewLife
1629829069
Кто-то не получит брюлики в этом сезоне.
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Plyash
1629830285
Скоро такая же история будет с Соболевым...Как можно было подписать с ним контракт на такую перспективу? А он уже играть перестал... Ау,Федун,ты идиот?
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Муруал
1629835411
Я считаю, что поделом функционерам Спартака. Бумерангом вернулась подлая выходка с уводом стержнеобразующего человека из клуба Уфа посреди сезона.
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derrik2000
1629837780
Посмотрел на сайте Арбитражного суда Москвы... Вот суть спора (с оригинала): "АО "КАПИТАЛЬНЫЕ АКТИВЫ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва", Газизову Шамилю Камиловичу о признании недействительными решение совета директоров АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" оформленное протоколом от 09.12.2020 в части делегирования полномочий председателю совета директоров определить условия соглашения о прекращении трудового договора с Газизовым Ш.К. по своему усмотрению, дополнительное соглашение от 09.12.2020 к трудовому договору от 21.07.2020 № ГД/2020 в части установления Газизову Ш.К. размера и порядка выплаты выходного пособия и о взыскании 88 343 436 руб. 25 коп". Сегодня в иске отказано полностью. Мотивированное решения, естественно, ещё не изготовлено. Появится - посмотрю, что там.
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ab15488
1629858552
Они ща еще немного по бодаются, чтоб с оплатой адвокатов вышло 100 лямов, а то у Газика сдачи с сотки нет))
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bomilazdeshnii
1629869190
Ай-да Газик!!! Обул "выдающегося" деятеля. А если серьезно, то для начала надо гнать юристов.
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