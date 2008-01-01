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    Дюков: «В 2008-м легионеры играли больше, а сборная выступала лучше. Бонус за паспорт – неправильно»

    Президент РФС Александр Дюков высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

    «Надо оглянуться в прошлое. Нет прямой зависимости между игровым временем легионеров и успехами нашей сборной. В 2008 году легионеры играли больше, а сборная выступала лучше.

    Сам этот инструмент — лимит работает, он эффективен. Но он эффективен в краткосрочном промежутке времени, если у вас есть сильные игроки, на которых вы рассчитываете. Есть возможность им дать игровую практику. Но это всe локально.

    Если говорить о долгосрочном горизонте, то этот подход уступает конкуренции. Я в этом убеждeн. Немало примеров, после которых игроки, которых вы сами можете назвать, подписав новый контракт с бонусом за паспорт, снижают требования к себе.

    Нам нужны россияне, которые хотят прогрессировать и развиваться. Бонус за паспорт — неправильно. Этот бонус должен получать клуб, который сделал ставку на молодого российского игрока.

    Что касается опасений, что будут приезжать некачественные легионеры, то предполагается ввести критерии качества легионеров. Этот механизм позволит не допустить некачественных легионеров в нашем чемпионате», – сказал Дюков.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
    • Большинство клубов лиги выступает за переход на систему «10+15».

    Дюков: «Европейский футбол изменился в каждой фазе игры, а мы своевременно на это не отреагировали»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7279

      FanatSerj 14 минут назад

      На легов сейчас тоже шибко уповать не надо и 2008 с 2021 бесполезно сравнивать, цены на качественных легов изменились на порядок. Сейчас даже никого не удивляет что МЮ берет молодого игрока на вырост за 150 млн. и это не Килиан Мбаппе )))
      У нас же трата на трансфер футболиста в среднем такая же осталась как и в 2008г, только теперь за эти деньги покупается легионеры уровня ниже и где то в конкретных примерах как раз тоже на порядок ))
      Так что всё же займитесь детскими тренерами, для начало их привлечением, а потом уже своих воспитать и создать условия.

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      Рейтинг: +2515

      Derzkiy1 1 час назад

      Убери лимиты уже!!! Измени российский футбол !!!!

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      Рейтинг: +11662

      ilichkadr 1 час назад

      "В 2008 году легионеры играли больше" потому что их было меньше и качество было на уровне. Теперь же сплошной ширпотреб, игроки предпенсионного возраста, поскольку за даром. Благодаря лимиту обязательные паспортисты. Хочешь не хочешь ставь убогих, и плати соответствующую зарплату.

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