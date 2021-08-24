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  • Дюков: «В 2008-м легионеры играли больше, а сборная выступала лучше. Бонус за паспорт – неправильно»

Дюков: «В 2008-м легионеры играли больше, а сборная выступала лучше. Бонус за паспорт – неправильно»

24 августа 2021, 07:59
8

Президент РФС Александр Дюков высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

«Надо оглянуться в прошлое. Нет прямой зависимости между игровым временем легионеров и успехами нашей сборной. В 2008 году легионеры играли больше, а сборная выступала лучше.

Сам этот инструмент — лимит работает, он эффективен. Но он эффективен в краткосрочном промежутке времени, если у вас есть сильные игроки, на которых вы рассчитываете. Есть возможность им дать игровую практику. Но это всe локально.

Если говорить о долгосрочном горизонте, то этот подход уступает конкуренции. Я в этом убеждeн. Немало примеров, после которых игроки, которых вы сами можете назвать, подписав новый контракт с бонусом за паспорт, снижают требования к себе.

Нам нужны россияне, которые хотят прогрессировать и развиваться. Бонус за паспорт — неправильно. Этот бонус должен получать клуб, который сделал ставку на молодого российского игрока.

Что касается опасений, что будут приезжать некачественные легионеры, то предполагается ввести критерии качества легионеров. Этот механизм позволит не допустить некачественных легионеров в нашем чемпионате», – сказал Дюков.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
  • Большинство клубов лиги выступает за переход на систему «10+15».

Дюков: «Европейский футбол изменился в каждой фазе игры, а мы своевременно на это не отреагировали»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (8)
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ilichkadr
1629783941
"В 2008 году легионеры играли больше" потому что их было меньше и качество было на уровне. Теперь же сплошной ширпотреб, игроки предпенсионного возраста, поскольку за даром. Благодаря лимиту обязательные паспортисты. Хочешь не хочешь ставь убогих, и плати соответствующую зарплату.
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Derzkiy1
1629784274
Убери лимиты уже!!! Измени российский футбол !!!!
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FanatSerj
1629788923
На легов сейчас тоже шибко уповать не надо и 2008 с 2021 бесполезно сравнивать, цены на качественных легов изменились на порядок. Сейчас даже никого не удивляет что МЮ берет молодого игрока на вырост за 150 млн. и это не Килиан Мбаппе ))) У нас же трата на трансфер футболиста в среднем такая же осталась как и в 2008г, только теперь за эти деньги покупается легионеры уровня ниже и где то в конкретных примерах как раз тоже на порядок )) Так что всё же займитесь детскими тренерами, для начало их привлечением, а потом уже своих воспитать и создать условия.
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Spinorr
1629790976
В 2008 году играли игроки 80ых годов рождения, большинство из них прошли советскую школу футбола, которые могли конкурировать со многими, весьма качественными легионерами. Сейчас легионеры секондфут, а выращенные современной отечественной футбольной структурой футболисты и того хуже. Они никакой конкуренции не выдержат.
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general.lizyukov
1629793298
Простите, это та сборная, которая "ваши ожидания - ваши проблемы"? Да уж, играла луДше
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Garrincha58
1629793402
в 2008 г особо ничего не произошло такого сверх естественного может вспомним как мы туда на Евро попали или вспомним как мы в одну калитку прос...ли испанцам и это третье место ничего не говорит такого что сборная была супер, да там были мастера не чета этим, да и тренер Хиддинк не Черчесов вот и весь расклад 2008 года и не стоит его так уж каждый раз ставить в пример, наш футбол как раз с этих лет и покатился вниз всё стремительнее и быстрее
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Hektor 84
1629820497
Если бы не победа Хорватии над Англией. Что они за этот 2008 г зацепились? Ничего сверх естественного тогда не произошло!
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