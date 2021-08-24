Дюков: «В 2008-м легионеры играли больше, а сборная выступала лучше. Бонус за паспорт – неправильно»

Президент РФС Александр Дюков высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

«Надо оглянуться в прошлое. Нет прямой зависимости между игровым временем легионеров и успехами нашей сборной. В 2008 году легионеры играли больше, а сборная выступала лучше.

Сам этот инструмент — лимит работает, он эффективен. Но он эффективен в краткосрочном промежутке времени, если у вас есть сильные игроки, на которых вы рассчитываете. Есть возможность им дать игровую практику. Но это всe локально.

Если говорить о долгосрочном горизонте, то этот подход уступает конкуренции. Я в этом убеждeн. Немало примеров, после которых игроки, которых вы сами можете назвать, подписав новый контракт с бонусом за паспорт, снижают требования к себе.

Нам нужны россияне, которые хотят прогрессировать и развиваться. Бонус за паспорт — неправильно. Этот бонус должен получать клуб, который сделал ставку на молодого российского игрока.

Что касается опасений, что будут приезжать некачественные легионеры, то предполагается ввести критерии качества легионеров. Этот механизм позволит не допустить некачественных легионеров в нашем чемпионате», – сказал Дюков.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Большинство клубов лиги выступает за переход на систему «10+15».

Дюков: «Европейский футбол изменился в каждой фазе игры, а мы своевременно на это не отреагировали»