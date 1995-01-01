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    Дюков: «Европейский футбол изменился в каждой фазе игры, а мы своевременно на это не отреагировали»

    Президент РФС Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 24» порассуждал о том, почему РПЛ по развитию отстает от других европейских лиг.

    «Я не могу сказать, что происходит какая-то деградация в российском футболе, просто мы сейчас остались в том состоянии, в котором были в нулевые годы.

    Мы видим, что европейский футбол уходит вперед. Понятно, что в футболе происходят какие-то изменения постоянно. 80 лет назад к знаменитому испанскому футболу начали прибавляться новые элементы.

    Появились тренеры-новаторы, фамилии их известны. Футбол стал более агрессивным, вырос темп игры. Это все изменило уровень европейского футбола. Он изменился в каждой фазе игры.

    Мы, к сожалению, своевременно на это не отреагировали и поэтому сейчас имеем ту ситуацию, когда даже средний чемпионат в Европе уходит вперед. Здесь нам надо догонять.

    Тут очень важна работа тренеров, спортивных директоров. Надо менять тренировочный процесс, посмотреть на стиль игры, который проповедует наши футбольные клубы», – считает Дюков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6624

      Fusballer 9 минут назад

      Ну и какого вы делали всё это время? Славили Чабана и Дзюбу?

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