Дюков: «Европейский футбол изменился в каждой фазе игры, а мы своевременно на это не отреагировали»

Президент РФС Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 24» порассуждал о том, почему РПЛ по развитию отстает от других европейских лиг.

«Я не могу сказать, что происходит какая-то деградация в российском футболе, просто мы сейчас остались в том состоянии, в котором были в нулевые годы.

Мы видим, что европейский футбол уходит вперед. Понятно, что в футболе происходят какие-то изменения постоянно. 80 лет назад к знаменитому испанскому футболу начали прибавляться новые элементы.

Появились тренеры-новаторы, фамилии их известны. Футбол стал более агрессивным, вырос темп игры. Это все изменило уровень европейского футбола. Он изменился в каждой фазе игры.

Мы, к сожалению, своевременно на это не отреагировали и поэтому сейчас имеем ту ситуацию, когда даже средний чемпионат в Европе уходит вперед. Здесь нам надо догонять.

Тут очень важна работа тренеров, спортивных директоров. Надо менять тренировочный процесс, посмотреть на стиль игры, который проповедует наши футбольные клубы», – считает Дюков.