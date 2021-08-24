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  • Дюков: «Европейский футбол изменился в каждой фазе игры, а мы своевременно на это не отреагировали»

Дюков: «Европейский футбол изменился в каждой фазе игры, а мы своевременно на это не отреагировали»

24 августа 2021, 00:30
21

Президент РФС Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 24» порассуждал о том, почему РПЛ по развитию отстает от других европейских лиг.

«Я не могу сказать, что происходит какая-то деградация в российском футболе, просто мы сейчас остались в том состоянии, в котором были в нулевые годы.

Мы видим, что европейский футбол уходит вперед. Понятно, что в футболе происходят какие-то изменения постоянно. 80 лет назад к знаменитому испанскому футболу начали прибавляться новые элементы.

Появились тренеры-новаторы, фамилии их известны. Футбол стал более агрессивным, вырос темп игры. Это все изменило уровень европейского футбола. Он изменился в каждой фазе игры.

Мы, к сожалению, своевременно на это не отреагировали и поэтому сейчас имеем ту ситуацию, когда даже средний чемпионат в Европе уходит вперед. Здесь нам надо догонять.

Тут очень важна работа тренеров, спортивных директоров. Надо менять тренировочный процесс, посмотреть на стиль игры, который проповедует наши футбольные клубы», – считает Дюков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (21)
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Fusballer
1629755345
Ну и какого вы делали всё это время? Славили Чабана и Дзюбу?
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Oldtrafford83
1629781746
Может просто вы все там олени коррумпированные, не думал об этом???
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BarStep
1629785986
Верно говорит.. Теперь ждём самого действа.. Когда стартуем?!
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vladik12
1629787832
Вполне здравые слова Саши.
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BRO_football
1629788109
Спасибо за это товарищу Мутко и самому Дюкову. Чем они все эти 20 лет занимались, непонятно. Только бабло себе в карманы напихивали и делали вид, что в футболе хорошо разбираются.
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NewLife
1629788823
Похвалил Европу, теперь объясни нашим тупым функционерам, что там нет лимита, и что клубы могут зарабатывать на футболистах и не зависеть от государства.
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Павелий
1629796970
Надо не менять, а вводить запрет ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании Газпром с почти неограниченными возможностями (деньги + админресурс) быть ВЛАДЕЛЬЦЕМ футбольного клуба Зенит.
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хав_бек
1629806683
А для чего нам тогда Президент РФС?
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Hektor 84
1629820257
И еще больше угробили российский футбол! А проблема в том что в нашем футболе засели люди не имеющие ни какого отношения к футболу.
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zigbert
1629821084
Говорит то все правильно но нужны действенные меры для развития отечественного футбола.
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