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    Шакири прошел медосмотр и подписал контракт с «Лионом»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири официально стал игроком «Лиона».

    Французский клуб в воскресенье вечером анонсировал трансфер, а сегодня игрок прошел медицинское обследование и заключил контракт до 2024 года.

    Лионцы заплатили за новичка 6 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

    • 29-летний Шакири выступал за «Ливерпуль» с 2018 года.
    • За 3 сезона швейцарец забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 63 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Лиона»

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