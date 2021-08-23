Шакири прошел медосмотр и подписал контракт с «Лионом»

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири официально стал игроком «Лиона».
Французский клуб в воскресенье вечером анонсировал трансфер, а сегодня игрок прошел медицинское обследование и заключил контракт до 2024 года.
Лионцы заплатили за новичка 6 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
- 29-летний Шакири выступал за «Ливерпуль» с 2018 года.
- За 3 сезона швейцарец забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 63 матчах.
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Источник: Официальный сайт «Лиона»