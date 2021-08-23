Шакири прошел медосмотр и подписал контракт с «Лионом»

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири официально стал игроком «Лиона».

Французский клуб в воскресенье вечером анонсировал трансфер, а сегодня игрок прошел медицинское обследование и заключил контракт до 2024 года.

Лионцы заплатили за новичка 6 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

29-летний Шакири выступал за «Ливерпуль» с 2018 года.

За 3 сезона швейцарец забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 63 матчах.