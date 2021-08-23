Прядкин – о неудачах клубов РПЛ в еврокубках: «Нужно искать системные и последовательные решения»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мыслями о выступлении российских команд в еврокубковых турнирах.

– Как можете охарактеризовать последние результаты клубов в еврокубках и продолжающееся падение в таблице коэффициентов УЕФА? Что нужно сделать, чтобы выправить ситуацию?

– Очень острый вопрос, требует глубокого погружения. Не бывает так, чтобы причина была в чем-то одном: например, в малом количестве топовых матчей внутри лиги.

Понятно, что первое, что приходит на ум, – это подготовка резерва. Если есть выбор из большого количества качественных игроков, то и лимит не будет нужен, а зарплаты игроков будут регулироваться рынком. Да и проблема с качеством легионеров приобретет другие очертания.

Второе – уровень инвестиций. Было время, российские клубы совершали громкие трансферы и в лиге выступали игроки ведущих сборных, которые действительно делали разницу. Сейчас на фоне экономического кризиса, снижения уровня доходов это делать уже сложно.

Понятно, что в одночасье не появится талантливое поколение или мы неожиданно не станем богаче, поэтому решения нужно искать системные, последовательные, но надо понимать: часть из них дадут эффект только в перспективе.