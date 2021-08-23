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  • Прядкин – о неудачах клубов РПЛ в еврокубках: «Нужно искать системные и последовательные решения»

Прядкин – о неудачах клубов РПЛ в еврокубках: «Нужно искать системные и последовательные решения»

23 августа 2021, 12:23
5

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мыслями о выступлении российских команд в еврокубковых турнирах.

– Как можете охарактеризовать последние результаты клубов в еврокубках и продолжающееся падение в таблице коэффициентов УЕФА? Что нужно сделать, чтобы выправить ситуацию?

– Очень острый вопрос, требует глубокого погружения. Не бывает так, чтобы причина была в чем-то одном: например, в малом количестве топовых матчей внутри лиги.

Понятно, что первое, что приходит на ум, – это подготовка резерва. Если есть выбор из большого количества качественных игроков, то и лимит не будет нужен, а зарплаты игроков будут регулироваться рынком. Да и проблема с качеством легионеров приобретет другие очертания.

Второе – уровень инвестиций. Было время, российские клубы совершали громкие трансферы и в лиге выступали игроки ведущих сборных, которые действительно делали разницу. Сейчас на фоне экономического кризиса, снижения уровня доходов это делать уже сложно.

Понятно, что в одночасье не появится талантливое поколение или мы неожиданно не станем богаче, поэтому решения нужно искать системные, последовательные, но надо понимать: часть из них дадут эффект только в перспективе.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (5)
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Олег1204
1629710881
Нужно реанимировать детский футбол, в Белоруссии как мы видим и лимитов нет и зарплаты низкие однако что сборная что клубы проваливается регулярно
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alp
1629717837
– Очень острый вопрос, требует глубокого погружения. интересно, а чем они там все это время занимались, что теперь надо глубоко погружатся?
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NewLife
1629720424
"Сейчас на фоне экономического кризиса, снижения уровня доходов......" Нельзя ли уточнитиь, у кого из жопоногих снизились доходы. Еще советские водопроводчики говорили: здесь всю систему менять надо.
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bomilazdeshnii
1629720814
Нужно погружаться глубже, глубже, еще глубже. ОООО!
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Hektor 84
1629729937
Так ищи! Чего сидеть на жопе ровно и подтявкивать? Бесполезный пассажир прожирающий бюджетное бабло. Лига при нем не то что топчется на месте, а просто уже разлагается.
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