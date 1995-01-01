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    Прядкин – о неудачах клубов РПЛ в еврокубках: «Нужно искать системные и последовательные решения»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мыслями о выступлении российских команд в еврокубковых турнирах.

    – Как можете охарактеризовать последние результаты клубов в еврокубках и продолжающееся падение в таблице коэффициентов УЕФА? Что нужно сделать, чтобы выправить ситуацию?

    – Очень острый вопрос, требует глубокого погружения. Не бывает так, чтобы причина была в чем-то одном: например, в малом количестве топовых матчей внутри лиги.

    Понятно, что первое, что приходит на ум, – это подготовка резерва. Если есть выбор из большого количества качественных игроков, то и лимит не будет нужен, а зарплаты игроков будут регулироваться рынком. Да и проблема с качеством легионеров приобретет другие очертания.

    Второе – уровень инвестиций. Было время, российские клубы совершали громкие трансферы и в лиге выступали игроки ведущих сборных, которые действительно делали разницу. Сейчас на фоне экономического кризиса, снижения уровня доходов это делать уже сложно.

    Понятно, что в одночасье не появится талантливое поколение или мы неожиданно не станем богаче, поэтому решения нужно искать системные, последовательные, но надо понимать: часть из них дадут эффект только в перспективе.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +21230

      bset 43 минуты назад

      На словах, конечно, все всё понимают. А на деле опять ничего не предпримут.

      0
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      Рейтинг: +1109

      Олег1204 54 минуты назад

      Нужно реанимировать детский футбол, в Белоруссии как мы видим и лимитов нет и зарплаты низкие однако что сборная что клубы проваливается регулярно

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