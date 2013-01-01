Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    АПЛ. «Манчестер Сити» забил пять голов «Норвичу», «Лидс» и «Эвертон» обменялись двумя мячами

    «Манчестер Сити» разгромил во втором туре АПЛ «Норвич». У хозяев отличился летний новичок Джек Грилиш.

    Манчестерцы под руководством Хосепа Гвардиолы забили в матче АПЛ 5+ голов в 25-й раз.

    «Эвертон» Рафаэля Бенитеса дважды вел в счете, но увозит из Лидса всего очко.

    Англия. АПЛ. 2-й тур

    Манчестер Сити – Норвич – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Крул, 7 (в свои ворота); 2:0 – Грилиш, 22; 3:0 – Ляпорт, 64; 4:0 – Стерлинг, 71; 5:0 – Марез, 84.

    Лидс – Эвертон – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кальверт-Льюин, 30 (с пенальти); 1:1 – Клих, 41; 1:2 – Грей, 50; 2:2 – Рафинья, 73.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +793

      Alex Y 1 час назад

      Полное уничтожение от МС, за Эвертон грустно, часто раньше за ЛЕ боролись(

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88684
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67304
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru