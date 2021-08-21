АПЛ. «Манчестер Сити» забил пять голов «Норвичу», «Лидс» и «Эвертон» обменялись двумя мячами

«Манчестер Сити» разгромил во втором туре АПЛ «Норвич». У хозяев отличился летний новичок Джек Грилиш.

Манчестерцы под руководством Хосепа Гвардиолы забили в матче АПЛ 5+ голов в 25-й раз.

«Эвертон» Рафаэля Бенитеса дважды вел в счете, но увозит из Лидса всего очко.

Англия. АПЛ. 2-й тур

Манчестер Сити – Норвич – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Крул, 7 (в свои ворота); 2:0 – Грилиш, 22; 3:0 – Ляпорт, 64; 4:0 – Стерлинг, 71; 5:0 – Марез, 84.

Лидс – Эвертон – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Кальверт-Льюин, 30 (с пенальти); 1:1 – Клих, 41; 1:2 – Грей, 50; 2:2 – Рафинья, 73.

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