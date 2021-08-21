Marca: Рамос просил Анчелотти помочь ему остаться в «Реале»

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос перед уходом из клуба связывался с главным тренером Карло Анчелотти.
По информации Marca, футболист просил итальянского специалиста повлиять на вопрос продления контракта с ним.
Тренер сказал 35-летнему испанцу, что не может помочь ему в данной ситуации и порекомендовал общаться напрямую с президентом Флорентино Пересом.
- Рамос провел в «Реале» 16 сезонов.
- Этим летом защитник бесплатно перешел в «ПСЖ».
- Его контракт с парижским клубом рассчитан до июня 2023 года.
Источник: Marca