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    Marca: Рамос просил Анчелотти помочь ему остаться в «Реале»

    Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос перед уходом из клуба связывался с главным тренером Карло Анчелотти.

    По информации Marca, футболист просил итальянского специалиста повлиять на вопрос продления контракта с ним.

    Тренер сказал 35-летнему испанцу, что не может помочь ему в данной ситуации и порекомендовал общаться напрямую с президентом Флорентино Пересом.

    • Рамос провел в «Реале» 16 сезонов.
    • Этим летом защитник бесплатно перешел в «ПСЖ».
    • Его контракт с парижским клубом рассчитан до июня 2023 года.

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    Источник: Marca

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