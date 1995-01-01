Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Metaratings: «Спартак» дважды отказал «Торино» в трансфере Жиго

    «Торино» делал два предложения «Спартаку» о переходе центрального защитника Самуэля Жиго.

    По информации Metaratings, в обоих случаях московский клуб отвечал отказом по финансовым причинам.

    Ранее сообщалось, что «Торино» готов заплатить за француза 4 миллиона евро, а «Спартак» требует 5 миллионов.

    • Следующим летом Жиго может стать свободным агентом.
    • Он выступает за «Спартак» с 2018 года, сыграл 78 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:35
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24683

      Боцман59rus 1 час назад

      - все нормально, подписи настоящие, Жиго переподписывает контракт, хватит лодку качать, это мы проходили.
      Удачи и победы в Туле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12702

      Skull_Boy 1 час назад

      Жиго серьезно хочет убежать в это днище

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88684
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67304
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru