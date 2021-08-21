Metaratings: «Спартак» дважды отказал «Торино» в трансфере Жиго

«Торино» делал два предложения «Спартаку» о переходе центрального защитника Самуэля Жиго.
По информации Metaratings, в обоих случаях московский клуб отвечал отказом по финансовым причинам.
Ранее сообщалось, что «Торино» готов заплатить за француза 4 миллиона евро, а «Спартак» требует 5 миллионов.
- Следующим летом Жиго может стать свободным агентом.
- Он выступает за «Спартак» с 2018 года, сыграл 78 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
Источник: Metaratings