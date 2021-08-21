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Metaratings: «Спартак» дважды отказал «Торино» в трансфере Жиго

21 августа 2021, 11:35
4

«Торино» делал два предложения «Спартаку» о переходе центрального защитника Самуэля Жиго.

По информации Metaratings, в обоих случаях московский клуб отвечал отказом по финансовым причинам.

Ранее сообщалось, что «Торино» готов заплатить за француза 4 миллиона евро, а «Спартак» требует 5 миллионов.

  • Следующим летом Жиго может стать свободным агентом.
  • Он выступает за «Спартак» с 2018 года, сыграл 78 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Торино Жиго Самуэль
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1629535061
Жиго серьезно хочет убежать в это днище
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Боцман59rus
1629535810
- все нормально, подписи настоящие, Жиго переподписывает контракт, хватит лодку качать, это мы проходили. Удачи и победы в Туле.
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zigbert
1629548164
Пока еще ничего не ясно. Будем надеяться на лучшее.
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Николай71
1629551635
Его конечно надо продать во Францию, млн за 8-9 если получится, иначе он уйдет бесплатно... Лучше из Ростова купить игрока сборной))
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