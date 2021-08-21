Metaratings: «Спартак» дважды отказал «Торино» в трансфере Жиго

«Торино» делал два предложения «Спартаку» о переходе центрального защитника Самуэля Жиго.

По информации Metaratings, в обоих случаях московский клуб отвечал отказом по финансовым причинам.

Ранее сообщалось, что «Торино» готов заплатить за француза 4 миллиона евро, а «Спартак» требует 5 миллионов.