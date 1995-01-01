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    «Торино» может предложить «Спартаку» 4 миллиона за Жиго

    Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго заинтересовал «Торино». Стороны ведут переговоры о трансфере.

    По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, итальянский клуб может предложить за 27-летнего футболиста 4 миллиона евро.

    Следующим летом француз станет свободным агентом.

    • Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года.
    • В его активе 78 матчей, 8 голов и 4 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Джанлуиджи Лонгари

    Итальянский журналист. Работает в Sportitalia. Аудитория в твиттере – 73,6 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 07:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +20149

      vladimir-7 19 минут назад

      Теперь Торино будет уговаривать Жиго не подписывать новый контракт с клубом, чтобы на следующий год, взять его даром. Жадные собаки. А может быть, это агент накручивает цену для нового контракта с Жиго.

      0
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      Рейтинг: +2657

      Masteralex 32 минуты назад

      а почему не бесплатно? у него же всего 11 млн рыночная стоимость :)

      0
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      Рейтинг: +12512

      paracetamol 34 минуты назад

      Всего навсего?

      0
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