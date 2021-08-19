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«Торино» может предложить «Спартаку» 4 миллиона за Жиго

19 августа 2021, 07:34
16

Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго заинтересовал «Торино». Стороны ведут переговоры о трансфере.

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, итальянский клуб может предложить за 27-летнего футболиста 4 миллиона евро.

Следующим летом француз станет свободным агентом.

  • Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года.
  • В его активе 78 матчей, 8 голов и 4 ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

Источник: Твиттер Джанлуиджи Лонгари

Итальянский журналист. Работает в Sportitalia. Аудитория в твиттере – 73,6 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Торино Жиго Самуэль
Комментарии (16)
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vladimir-7
1629349646
Теперь Торино будет уговаривать Жиго не подписывать новый контракт с клубом, чтобы на следующий год, взять его даром. Жадные собаки. А может быть, это агент накручивает цену для нового контракта с Жиго.
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Fusballer
1629353005
Цыгане, обжегшись на Кокоше, теперь дуют на Жиго)))
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oyabun
1629354796
Да понятно уже что Жиго Спартак теряет. Разве что предложат совсем уж баснословную ЗП. Но это навряд ли. Раз чел сам не хочет оставаться - смысл его удерживать?
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JTherry
1629355340
в прошлом году агенты Жиго говорили, что ему хочется видеть чаще свою дочь, теперь - про сына, а бывшая жена не хочет ехать в Россию... похоже, на выбивание денег по контракту, или действительно, все дело в детях...? сейчас есть интернет, вотсап, любое общение с детьми возможно...
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Кинстифа
1629357219
4 ляма слишком дешего, но если бы думали головой, то с контрактом не затягивали бы так....
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DOCTOR PENALTY
1629359906
Вот это для нас будет серьёзная потеря, если уйдёт.
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paracetamol
1629363758
Просер Бенфике и Нижнему сказывается на цене!
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_Marqella_
1629373137
Как то маловато 4млн, игрок то не самый плохой...Но если говорят,что он не хочет оставаться ,то надо наверное продавать, иначе за бесплатно уйдёт...
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alefreddy
1629376009
почти задаром вот так бы из Европы покупать
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zigbert
1629406345
Чего уж тут непонятного.Протянули с подписанием нового контракта. Теперь придется продавать за дешево.
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