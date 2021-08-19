«Торино» может предложить «Спартаку» 4 миллиона за Жиго

Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго заинтересовал «Торино». Стороны ведут переговоры о трансфере.

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, итальянский клуб может предложить за 27-летнего футболиста 4 миллиона евро.

Следующим летом француз станет свободным агентом.