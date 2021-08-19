«Торино» может предложить «Спартаку» 4 миллиона за Жиго

Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго заинтересовал «Торино». Стороны ведут переговоры о трансфере.
По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, итальянский клуб может предложить за 27-летнего футболиста 4 миллиона евро.
Следующим летом француз станет свободным агентом.
- Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года.
- В его активе 78 матчей, 8 голов и 4 ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
Источник: Твиттер Джанлуиджи Лонгари
Итальянский журналист. Работает в Sportitalia. Аудитория в твиттере – 73,6 тысячи подписчиков.