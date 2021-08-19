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    «Спартак» готов продать Жиго за 5 миллионов

    Стали известны финансовые требования «Спартака» по возможной продаже центрального защитника Самуэля Жиго.

    По информации «СЭ», клуб готов отпустить игрока за 5 миллионов евро. Также москвичи намерены включить в сделку бонусы и определенный процент от последующей перепродажи 27-летнего футболиста.

    Ранее сообщалось, что «Торино» может предложить за француза 4 миллиона евро.

    • Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года.
    • В его активе 78 матчей, 8 голов и 4 ассиста.
    • Контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.08.2021 23:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: -188

      diamondfan 25 минут назад

      Жиго ШЛЮХА!

      0
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      Рейтинг: +9580

      NewLife 29 минут назад

      Fake news, как всегда от желторотых.

      0
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      Рейтинг: +1004

      Semargl18 39 минут назад

      ********? а играть кто будет? Кутепов с Масловым?
      Обуевшие тридварасы

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