«Спартак» готов продать Жиго за 5 миллионов

Стали известны финансовые требования «Спартака» по возможной продаже центрального защитника Самуэля Жиго.
По информации «СЭ», клуб готов отпустить игрока за 5 миллионов евро. Также москвичи намерены включить в сделку бонусы и определенный процент от последующей перепродажи 27-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что «Торино» может предложить за француза 4 миллиона евро.
- Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года.
- В его активе 78 матчей, 8 голов и 4 ассиста.
- Контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»