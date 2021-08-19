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«Спартак» готов продать Жиго за 5 миллионов

19 августа 2021, 23:42
21

Стали известны финансовые требования «Спартака» по возможной продаже центрального защитника Самуэля Жиго.

По информации «СЭ», клуб готов отпустить игрока за 5 миллионов евро. Также москвичи намерены включить в сделку бонусы и определенный процент от последующей перепродажи 27-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Торино» может предложить за француза 4 миллиона евро.

  • Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года.
  • В его активе 78 матчей, 8 голов и 4 ассиста.
  • Контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Торино Жиго Самуэль
Комментарии (21)
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NewLife
1629406707
Fake news, как всегда от желторотых.
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Томик
1629410108
Жаль. Надеюсь это просто ответ на шантаж агента.
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Дедуктор
1629420148
Лучший игрок в бригаде хрюканов. В натуре. Почему хрюканы хотят от него избавиться - вопрос. В заурядное Торино ему не стоит двигать. Пусть выбирает действительно великие клубы. Зенит, например. На крайняк, в Локо или ЦСКА.
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oyabun
1629431680
Очень жаль, если так и не смогли договориться о продлении контракта. И так у нас оборона очень слабая, а если еще и уйдет "лучший из худших" то на место Жиго встанет Златан Кутепович и тогда совсем капздец наступит.
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Artemka444
1629436169
Спартчок гниль однозначно
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САДЫЧОК
1629436740
Жиго хороший защитник...Но видно же , что он не хочет играть в Спартаке ! Толку от , него уже не будет. Он много косячил- а теперь ещё больше будет !
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vladimir-7
1629437659
Жига и Джикия иногда засыпают во время игры, так, сквозь сон, они слышат приближение нападающего соперника и спрашивают: "Стой, кто идет? Им ответ: Свои. Оба: Ну, тогда проходи". Завтра будет опровержение о продаже.
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АртурZaСМ
1629438544
От игроков, которые начинают просить солидную прибавку к ЗП нужно сразу избавляться, толку от них не будет. Ларссон просит сколько там? 3 ? за какие такие заслуги хз. Сразу гнать таких...
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житель СПб
1629438990
Тут пишут о том. что за клуб Турино, хороший ли, плохой... Не в этом дело! У него семья в России жить не хочет. Ему все равно, какой клуб. В этих условиях, пока дают деньги, надо отпускать.
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хав_бек
1629466983
Жиго когда пришел в клуб выдал потрясающую серию матчей, пока не получил травму. После травмы от "того" Жиго не осталось и следа, к сожалению. Но без него обороне Спартака придет полный капец. С защитой и так ... никак.
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