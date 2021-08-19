«Спартак» готов продать Жиго за 5 миллионов

Стали известны финансовые требования «Спартака» по возможной продаже центрального защитника Самуэля Жиго.

По информации «СЭ», клуб готов отпустить игрока за 5 миллионов евро. Также москвичи намерены включить в сделку бонусы и определенный процент от последующей перепродажи 27-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Торино» может предложить за француза 4 миллиона евро.