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Коутиньо останется в «Барселоне»

21 августа 2021, 08:58
3

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не покинет команду этим летом.

Главный тренер каталонцев Рональд Куман подтвердил, что 29-летний футболист получит еще один шанс проявить себя.

«Коутиньо нужно потренироваться еще около недели, после чего он сможет попадать в состав.

Это отличный игрок, который может стать важным для «Барсы». Я рассчитываю на него в этом сезоне», – сказал Куман.

  • Коутиньо не играет с конца декабря из-за операции на мениске.
  • «Барса» потратила на трансфер хавбека 135 миллионов евро.
  • Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до июня 2023 года.

Источник: ESPN
Испания. Примера Барселона Коутиньо Филиппе Куман Рональд
Комментарии (3)
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talgatnurzhanov2006
1629527365
135 млн евро!!!!! З/п наверно отказался снизить по примеру Пике.
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Бухбух
1629527458
Коутиньо в Барсе - это как Бэйл в Реале. Никуда сбагрить не удается.
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Николай71
1629551765
Бармалей надо было за яйца повесить...
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