Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Коутиньо останется в «Барселоне»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не покинет команду этим летом.

    Главный тренер каталонцев Рональд Куман подтвердил, что 29-летний футболист получит еще один шанс проявить себя.

    «Коутиньо нужно потренироваться еще около недели, после чего он сможет попадать в состав.

    Это отличный игрок, который может стать важным для «Барсы». Я рассчитываю на него в этом сезоне», – сказал Куман.

    • Коутиньо не играет с конца декабря из-за операции на мениске.
    • «Барса» потратила на трансфер хавбека 135 миллионов евро.
    • Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до июня 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2626

      Бухбух 3 часа назад

      Коутиньо в Барсе - это как Бэйл в Реале. Никуда сбагрить не удается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      talgatnurzhanov2006 3 часа назад

      135 млн евро!!!!! З/п наверно отказался снизить по примеру Пике.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88684
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67304
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru