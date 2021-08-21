Коутиньо останется в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не покинет команду этим летом.
Главный тренер каталонцев Рональд Куман подтвердил, что 29-летний футболист получит еще один шанс проявить себя.
«Коутиньо нужно потренироваться еще около недели, после чего он сможет попадать в состав.
Это отличный игрок, который может стать важным для «Барсы». Я рассчитываю на него в этом сезоне», – сказал Куман.
- Коутиньо не играет с конца декабря из-за операции на мениске.
- «Барса» потратила на трансфер хавбека 135 миллионов евро.
- Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до июня 2023 года.
Источник: ESPN