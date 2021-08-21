Коутиньо останется в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не покинет команду этим летом.

Главный тренер каталонцев Рональд Куман подтвердил, что 29-летний футболист получит еще один шанс проявить себя.

«Коутиньо нужно потренироваться еще около недели, после чего он сможет попадать в состав.

Это отличный игрок, который может стать важным для «Барсы». Я рассчитываю на него в этом сезоне», – сказал Куман.