«Локомотив» начал акцию «Не ругайся – спаси жизнь!». За отсутствие мата на трибунах будут перечисляться деньги больным детям

«Локомотив» стал участником благотворительной акции «Не ругайся – спаси жизнь!». Если болельщики будут воздерживаться на игре от нецензурных выражений, они смогут таким образом спасти тяжелобольного ребeнка.
«Суть этой акции в том, чтобы деньги, которые «Локомотив», как и другие футбольные клубы, выплачивает в качестве штрафов за нецензурную брань с трибун, оставались в клубе – и перенаправлялись на благотворительность.
Соответственно теперь, если матч пройдет без неприличных скандирований со стороны болельщиков клуба, деньги, зарезервированные на штрафы, будут перечислены в благотворительный фонд «Линия жизни» на медицинские программы: адресную помощь тяжелобольным детям и приобретение высокотехнологичного оборудования для российских больниц», – написал клуб.
- Соглашение подписано генеральным директором «Локомотива» Владимиром Леонченко и президентом благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаиной Захаровой.
- Старт инициативы запланирован на матч 5-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» сыграет в воскресенье, 22 августа, в 16:00 на «РЖД Арене» с «Краснодаром».
- «Локомотив» идет в РПЛ 5-м.