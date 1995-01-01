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    «Локомотив» начал акцию «Не ругайся – спаси жизнь!». За отсутствие мата на трибунах будут перечисляться деньги больным детям

    «Локомотив» стал участником благотворительной акции «Не ругайся – спаси жизнь!». Если болельщики будут воздерживаться на игре от нецензурных выражений, они смогут таким образом спасти тяжелобольного ребeнка.

    «Суть этой акции в том, чтобы деньги, которые «Локомотив», как и другие футбольные клубы, выплачивает в качестве штрафов за нецензурную брань с трибун, оставались в клубе – и перенаправлялись на благотворительность.

    Соответственно теперь, если матч пройдет без неприличных скандирований со стороны болельщиков клуба, деньги, зарезервированные на штрафы, будут перечислены в благотворительный фонд «Линия жизни» на медицинские программы: адресную помощь тяжелобольным детям и приобретение высокотехнологичного оборудования для российских больниц», – написал клуб.

    • Соглашение подписано генеральным директором «Локомотива» Владимиром Леонченко и президентом благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаиной Захаровой.
    • Старт инициативы запланирован на матч 5-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» сыграет в воскресенье, 22 августа, в 16:00 на «РЖД Арене» с «Краснодаром».
    • «Локомотив» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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