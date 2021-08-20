«Локомотив» начал акцию «Не ругайся – спаси жизнь!». За отсутствие мата на трибунах будут перечисляться деньги больным детям

«Локомотив» стал участником благотворительной акции «Не ругайся – спаси жизнь!». Если болельщики будут воздерживаться на игре от нецензурных выражений, они смогут таким образом спасти тяжелобольного ребeнка.

«Суть этой акции в том, чтобы деньги, которые «Локомотив», как и другие футбольные клубы, выплачивает в качестве штрафов за нецензурную брань с трибун, оставались в клубе – и перенаправлялись на благотворительность.

Соответственно теперь, если матч пройдет без неприличных скандирований со стороны болельщиков клуба, деньги, зарезервированные на штрафы, будут перечислены в благотворительный фонд «Линия жизни» на медицинские программы: адресную помощь тяжелобольным детям и приобретение высокотехнологичного оборудования для российских больниц», – написал клуб.