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  • «Локомотив» начал акцию «Не ругайся – спаси жизнь!». За отсутствие мата на трибунах будут перечисляться деньги больным детям

«Локомотив» начал акцию «Не ругайся – спаси жизнь!». За отсутствие мата на трибунах будут перечисляться деньги больным детям

20 августа 2021, 20:15
11

«Локомотив» стал участником благотворительной акции «Не ругайся – спаси жизнь!». Если болельщики будут воздерживаться на игре от нецензурных выражений, они смогут таким образом спасти тяжелобольного ребeнка.

«Суть этой акции в том, чтобы деньги, которые «Локомотив», как и другие футбольные клубы, выплачивает в качестве штрафов за нецензурную брань с трибун, оставались в клубе – и перенаправлялись на благотворительность.

Соответственно теперь, если матч пройдет без неприличных скандирований со стороны болельщиков клуба, деньги, зарезервированные на штрафы, будут перечислены в благотворительный фонд «Линия жизни» на медицинские программы: адресную помощь тяжелобольным детям и приобретение высокотехнологичного оборудования для российских больниц», – написал клуб.

  • Соглашение подписано генеральным директором «Локомотива» Владимиром Леонченко и президентом благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаиной Захаровой.
  • Старт инициативы запланирован на матч 5-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» сыграет в воскресенье, 22 августа, в 16:00 на «РЖД Арене» с «Краснодаром».
  • «Локомотив» идет в РПЛ 5-м.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (11)
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Persona_non_Grata
1629483729
Всё будет зависеть от того , как играть будите - если без мата просмотр не возможен , то никакие акции не помогут ))
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Юрэс
1629484880
Да НАХ ТОГДА ЭТОТ ФУТБОЛ !!!!!!!!!
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sobaka120982
1629485008
Ооооо ни рубля не перечислят, у нас много быдла ходят на матчи, и ни для просмотра а именно отличиться...
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фанат джигурды
1629485191
Профанация. Найдут за что деньги содрать на штраф: А может быть ворона? А может быть собака? А может задержались? А может комары?
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Oldtrafford83
1629525200
То есть другого способа перечислять деньги больным детям не нашлось видимо!!! Коррупция процветает ещё сильнее))
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Plyash
1629529749
Поддерживать благотворительный фонд "Линия жизни" должны меценаты-олигархи,коих у нас как грязи и президент,всему голова.А то телевизор уже стыдно смотреть,как там люди копейки свои переводят на детишек.
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