Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    «Рубин» отзаявил Кварацхелию из-за травмы. Его заменит Тальби

    Пресс-служба «Рубина» объяснила исключение из заявки команды полузащитника Хвичи Кварацхелии.

    «Хвича Кварацхелия из-за повреждения временно убран из заявки «Рубина» в РПЛ.

    Вместо него будет заявлен новичок команды Монтассар Тальби«, – говорится в заявлении казанского клуба.

    • В новом сезоне Хвича забил 1 гол в 6 матчах.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

    Тальби может дебютировать за «Рубин» в матче с «Химками»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:57
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6295

      серега кашин 12 минут назад

      неужели такая травмат серьезная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11590

      ilichkadr 31 минуту назад

      Ранее было сообщение, что Деспотовича отзаявили с целью заявки Тальби. Теперь получается, что 2 лидера команды на лавке? Неужели восхождение Рубина закончилось?
      P.S. Что же скажет начальник транспортного цеха?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21228

      bset 1 час назад

      Лимит-то работает!) Правда, можно хоть 100 иностранцев иметь - просто заявку тусуешь и все))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88626
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67298
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru