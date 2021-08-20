«Рубин» отзаявил Кварацхелию из-за травмы. Его заменит Тальби

Пресс-служба «Рубина» объяснила исключение из заявки команды полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Хвича Кварацхелия из-за повреждения временно убран из заявки «Рубина» в РПЛ.

Вместо него будет заявлен новичок команды Монтассар Тальби«, – говорится в заявлении казанского клуба.

В новом сезоне Хвича забил 1 гол в 6 матчах.

Его контракт с «Рубином» рассчитан до июня 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

Тальби может дебютировать за «Рубин» в матче с «Химками»