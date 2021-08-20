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  • «Рубин» отзаявил Кварацхелию из-за травмы. Его заменит Тальби

«Рубин» отзаявил Кварацхелию из-за травмы. Его заменит Тальби

20 августа 2021, 16:57
14

Пресс-служба «Рубина» объяснила исключение из заявки команды полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Хвича Кварацхелия из-за повреждения временно убран из заявки «Рубина» в РПЛ.

Вместо него будет заявлен новичок команды Монтассар Тальби«, – говорится в заявлении казанского клуба.

  • В новом сезоне Хвича забил 1 гол в 6 матчах.
  • Его контракт с «Рубином» рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

Тальби может дебютировать за «Рубин» в матче с «Химками»

Источник: Официальный твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича Тальби Монтассар
Комментарии (14)
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ilichkadr
1629471300
Ранее было сообщение, что Деспотовича отзаявили с целью заявки Тальби. Теперь получается, что 2 лидера команды на лавке? Неужели восхождение Рубина закончилось? P.S. Что же скажет начальник транспортного цеха?
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серега кашин
1629472397
неужели такая травмат серьезная
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zigbert
1629478540
Загадочная история. Неужели все дело в травме?
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dimkapopov
1629480188
Гоpячиe дeвKи xотят oбщeния и сeKcа, нe yпyсти cвoй шaнc----- https://urlz.fr/gjE2
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dabo26
1629482173
Как ваши ставки ребята? Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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житель СПб
1629485074
Рубин все время является автором сюрпризов! То у них уникальные футболки, то - "гениальные" напы - один другого гениальнее; то оба оказываются вне заявки... То тренер становится мастером хип-хопа... Хайп продолжается?
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житель СПб
1629486165
Рубин отозвал Хвичи, Деспота, Продал Макарова, сейчас еще - Косарева в аренду? У них безумное количество игроков? Безумно денег много? Объективно именно так.
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JTherry
1629487794
СМИ по-разному эту "новость" преподносят: кто-то пишет отзаявлен из-за травмы, кто-то - пишет о переходе, якобы, в Тоттенхэм...
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maratagliulin
1629488092
Если не будет Самошникова, то возникает проблема. Если не будет грузина или серба, то особой проблемы не будет. .Поляки показали их важность и необходиость-что с ними-что без них
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Vitaga
1629501497
скамейка Рубина не такая уж длинная. Деспота явно не хватало в игре с поляками. а без Хвичи будет еще грустнее. угу - похоже на локомотивскую распродажу. наверное после продажи Таифа спонсоры уходят
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