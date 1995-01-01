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    Тальби может дебютировать за «Рубин» в матче с «Химками»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий допустил, что тунисский новичок Монтассар Тальби дебютирует за команду уже в ближайшее воскресенье.

    «Мы долго его вели, много наблюдали. Его состояние близко к оптимальному, и есть вероятность, что он сыграет в ближайшем матче.

    Но может и не успеет подготовиться: у него была скомканная подготовка, он не принял участия ни в одной официальной игре. Но он достаточно близок к появлению на поле», – сказал Слуцкий.

    • 22 августа «Рубин» сыграет с «Химками».
    • Казанский клуб заключил с Тальби четырехлетний контракт.
    • Сумма трансфера – 900 тысяч евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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