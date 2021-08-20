Тальби может дебютировать за «Рубин» в матче с «Химками»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий допустил, что тунисский новичок Монтассар Тальби дебютирует за команду уже в ближайшее воскресенье.
«Мы долго его вели, много наблюдали. Его состояние близко к оптимальному, и есть вероятность, что он сыграет в ближайшем матче.
Но может и не успеет подготовиться: у него была скомканная подготовка, он не принял участия ни в одной официальной игре. Но он достаточно близок к появлению на поле», – сказал Слуцкий.
- 22 августа «Рубин» сыграет с «Химками».
- Казанский клуб заключил с Тальби четырехлетний контракт.
- Сумма трансфера – 900 тысяч евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»