Тальби может дебютировать за «Рубин» в матче с «Химками»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий допустил, что тунисский новичок Монтассар Тальби дебютирует за команду уже в ближайшее воскресенье.

«Мы долго его вели, много наблюдали. Его состояние близко к оптимальному, и есть вероятность, что он сыграет в ближайшем матче.

Но может и не успеет подготовиться: у него была скомканная подготовка, он не принял участия ни в одной официальной игре. Но он достаточно близок к появлению на поле», – сказал Слуцкий.