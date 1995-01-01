«Рубин» убрал из заявки Кварацхелию

Рубин» отзаявил полузащитника Хвичу Кварацхелию. Соответствующая отметка появилась на официальном сайте РПЛ.

Возможно, это связано со скорой продажей грузина в другой клуб.

Ранее агент футболиста оценил вероятность ухода своего клиента этим летом в 85-90 процентов.