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    «Рубин» убрал из заявки Кварацхелию

    Рубин» отзаявил полузащитника Хвичу Кварацхелию. Соответствующая отметка появилась на официальном сайте РПЛ.

    Возможно, это связано со скорой продажей грузина в другой клуб.

    Ранее агент футболиста оценил вероятность ухода своего клиента этим летом в 85-90 процентов.

    • В новом сезоне Хвича забил 1 гол в 6 матчах.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 16:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +12538

      paracetamol 19 минут назад

      Да бесполезный он. Носится как угорелый, а толку - ноль. Загнали бы побыстрей, пока что-то дают!

      0
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      Рейтинг: +20211

      vladimir-7 40 минут назад

      Отец Хвичи устраивает мальчика, наверно в Европу.

      1
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      Рейтинг: +259

      semm 1 час назад

      когда продали Азмуна клуб спустился до зоны вылета, видимо скучно Рубину быть наверху таблицы

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      Рейтинг: +6295

      серега кашин 1 час назад

      значит всетаки продали

      0
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      Рейтинг: +20211

      vladimir-7 1 час назад

      Вся команда Рубина перекрестится, он замучил всех игроков, которые прибегали к штрафной, ожидая от него паса, а он изображая из себя грузинского бразильца, обводил нескольких защитников, а дальше или сам падал, или падал, когда у него мяч отбирали и все игроки бежали обратно, на защиту собственных ворот.

      4
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      Рейтинг: +3036

      Дедуктор > vladimir-7 1 час назад

      Что то в этом есть. А техникау Хвичи не столь и крутая. Не Неймар. Кстати, в польском Ракуве, как минимум, один игрок по технике был лучше Хвичи.

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