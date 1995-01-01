«Рубин» убрал из заявки Кварацхелию

Да бесполезный он. Носится как угорелый, а толку - ноль. Загнали бы побыстрей, пока что-то дают!
Рубин» отзаявил полузащитника Хвичу Кварацхелию. Соответствующая отметка появилась на официальном сайте РПЛ.
Возможно, это связано со скорой продажей грузина в другой клуб.
Ранее агент футболиста оценил вероятность ухода своего клиента этим летом в 85-90 процентов.
- В новом сезоне Хвича забил 1 гол в 6 матчах.
- Его контракт с «Рубином» рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.