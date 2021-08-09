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  • Агент Кварацхелии: «Хвича сменит команду с вероятностью 85-90%»

Агент Кварацхелии: «Хвича сменит команду с вероятностью 85-90%»

9 августа 2021, 22:48
14

Агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии ответил на вопросы о будущем своего клиента.

«Я должен встретиться с президентом «Рубина» после 12 августа. Кварацхелия сменит команду с вероятностью 85-90% и будет играть в европейском топ-клубе.

Я могу подтвердить серьeзный интерес со стороны «Тоттенхэма». Про «Лидс» ничего нового сказать не могу, есть ещe заинтересованность «Ювентуса», – сказал агент.

  • В стартовавшем сезоне Хвича забил 1 гол в 4 матчах.
  • Его контракт с «Рубином» рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Рубин Тоттенхэм Лидс Ювентус Кварацхелия Хвича
Комментарии (14)
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NewLife
1628539231
Нобелевскую премию агенту за достижения в развитии теории вероятности !
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Solist345345
1628539708
Очень маленькая мышечная масса у Хвичи для АПЛ. Затопчут.
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R_a_i_n
1628539793
напоминает Жано Ананидзе в ранней молодости.
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САДЫЧОК
1628540308
Пока , агент играет лучше Хвичи на своей позиции !
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ySS
1628540413
АПЛ и Ювентус совсем не лучшие варианты в игровом плане. Одни обломают, у других лавка.
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Вомбат
1628541620
В матче с убогим Рокувом Хвича по уровню игровой мысли не отличался от партнеров по атаке. Этакий грузинский Эджуке. А вот в игре с Ахматом он снова был лучшим, как и в первых двух турах. Почему так, подумал я. И решил, что это оттого, что со знакомыми российскими соперниками ему комфортно. Да и Рубин ему подходит. Так что зря он сейчас рвется в топ-лиги. Окажется в Юве, Челси или Тотнхэме, и поминай как звали. В лучшем случае он будет отправлен в аренду в Нидерланды, а там дриблеров, владеющих пасом и без него много. Ничем он там выделяться не будет. Там важна игровая мысль, а с этим у него как раз пока проблемы.
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Niko
1628565937
Для прогресса конечно надо ехать. Но не в топ клуб. Что-то на уровне Монако, байер, вильяреал, дженоа В Англию вообще не стоит. Это имхо. В любом случае удаче.
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Garrincha58
1628572157
задолбали уже с этим Хвичей походу никому он не нужен один только пиар
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FCSpartakM
1628587861
для начала бы просто перешел бы европейский клуб. В англии его сожрут на физухе тупо, а в юве будет полировать лавку или в дубле.
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_Marqella_
1628618415
Переоценённый игрок....пусть едет конечно..посмотрим что из этого получится..
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