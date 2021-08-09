Агент Кварацхелии: «Хвича сменит команду с вероятностью 85-90%»

Агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии ответил на вопросы о будущем своего клиента.
«Я должен встретиться с президентом «Рубина» после 12 августа. Кварацхелия сменит команду с вероятностью 85-90% и будет играть в европейском топ-клубе.
Я могу подтвердить серьeзный интерес со стороны «Тоттенхэма». Про «Лидс» ничего нового сказать не могу, есть ещe заинтересованность «Ювентуса», – сказал агент.
- В стартовавшем сезоне Хвича забил 1 гол в 4 матчах.
- Его контракт с «Рубином» рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.
Источник: Football Italia