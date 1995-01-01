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    Агент Кварацхелии: «Хвича сменит команду с вероятностью 85-90%»

    Агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии ответил на вопросы о будущем своего клиента.

    «Я должен встретиться с президентом «Рубина» после 12 августа. Кварацхелия сменит команду с вероятностью 85-90% и будет играть в европейском топ-клубе.

    Я могу подтвердить серьeзный интерес со стороны «Тоттенхэма». Про «Лидс» ничего нового сказать не могу, есть ещe заинтересованность «Ювентуса», – сказал агент.

    • В стартовавшем сезоне Хвича забил 1 гол в 4 матчах.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 22:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      mama1991 57 секунд назад

      такое... буря в стакане эта хвича, сам себя мучает на фланге.... эфектно бывает. но не еффективно

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