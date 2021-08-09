Агент Кварацхелии: «Хвича сменит команду с вероятностью 85-90%»

Агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии ответил на вопросы о будущем своего клиента.

«Я должен встретиться с президентом «Рубина» после 12 августа. Кварацхелия сменит команду с вероятностью 85-90% и будет играть в европейском топ-клубе.

Я могу подтвердить серьeзный интерес со стороны «Тоттенхэма». Про «Лидс» ничего нового сказать не могу, есть ещe заинтересованность «Ювентуса», – сказал агент.