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    Австрия уже на следующей неделе может опередить Россию в таблице коэффициентов УЕФА

    Австрия приближается к России в таблице коэффициентов УЕФА.

    После победы «Штурма» над «Мурой» (3:1) и «Рапида» над «Зарей» (3:0) отставание Австрии от России сократилось до 0,632 балла.

    Австрия может опередить Россию уже 25 августа. Для этого «Зальцбургу» необходимо выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче с «Брондбю» австрийцы победили со счетом 2:1.

    • В активе Австрии, занимающей 10 место в рейтинге, 30,050 балла. Россия – 9-я с 30,682 баллами.
    • На прошлой неделе Россию обошла Шотландия.
    • От России в еврокубках в этом сезоне остались «Зенит», «Спартак» и «Локомотив».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurocups

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    Сегодня, 08:57
    Комментарии16
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      Рейтинг: +8591

      Cleaner 11 минут назад

      Привет Рубину и расхваленной тут многими "команде" Сочи с ее "великолепным" тренером Федотовым.

      0
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      Рейтинг: +4646

      Из Твери Леха 1 час назад

      Забыть надо про это рейтинг. Все равно все ниже и ниже будем. Недостойны выступать в Европе почти все.

      1
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      Рейтинг: +8591

      Cleaner > Из Твери Леха 9 минут назад

      Что это значит "ПОЧТИ ВСЕ"? Какой клуб из России по Вашему сейчас "достоен" выступать в Европе?

      0
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      Рейтинг: +716

      Artemka444 1 час назад

      Там нам и место!!!!
      С нашими руковиделями и так далее по списку!!!!

      0
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      Рейтинг: +2834

      Dgad 1 час назад

      Это наш уровень на данный момент, большинство команд из середины и низа таблицы строят оборонительный футбол чтобы хоть за ничью зацепиться, в таком вязком футболе не разбежишься, соответственно скорость в чемпионате падает, скорость принятия решений, паса падает. По матчам наших клубов заметно что мы не готовы играть на таких скоростях которые предлагает соперник. Вот пешком и ходят и проигрывают от этого, ну еще и лимит мешает но это совсем другая история.

      0
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      Рейтинг: +581

      Лфшт 1 час назад

      РПЛ это уже дно дна самого глубокого подвала

      0
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      Рейтинг: +770

      Alex Y 1 час назад

      В сезоне 1718 набрали 12к очков, в 1920и 2021 по 4к, то есть 12к в следующем году пропадут и лиг падет еще на большее дно), если также 4к, наберут или тем более меньше так и на 16 место можно спуститься, а там один клуб в ЛЧ играет)

      0
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      Рейтинг: +6549

      Fusballer 1 час назад

      Ничего страшного. Дзюба копит силы на ЛЧ, будет там забивать в каждом матче минимум по голу.

      0
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      Рейтинг: +9381

      житель СПб 2 часа назад

      Журналисты все подзуживают... Хватит страдать! Надо работать.

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      Рейтинг: +8591

      Cleaner > житель СПб 5 минут назад

      Кому надо работать? При той системе, которая сложилась, работать не надо. У игроков хорошие зарплаты. У чиновников теплые места. ВСЕ ВСЕХ УСТРАИВАЕТ.

      1
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      Рейтинг: +12693

      Skull_Boy 2 часа назад

      За то Дзюба получает 4 млн евро, а то что он днарь это нормально

      0
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      ...
      Рейтинг: +9381

      житель СПб > Skull_Boy 2 часа назад

      И в Смоленске зато ездят на велосипедах!

      0
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      Рейтинг: +2413

      yorgenbarenz 2 часа назад

      Ну и что с того? Главное,чтобы наши футболисты не голодали.

      4
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      Рейтинг: +6549

      Fusballer > yorgenbarenz 2 часа назад

      Селихов и Джикия голодают, не доплатили им 48 и 12 лямов соответсвенно(((

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      Рейтинг: +8591

      Cleaner > Fusballer 4 минуты назад

      У них столько бабла, что они этого и НЕ ЗАМЕТИЛИ!

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