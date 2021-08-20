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  • Австрия уже на следующей неделе может опередить Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Австрия уже на следующей неделе может опередить Россию в таблице коэффициентов УЕФА

20 августа 2021, 08:57
22

Австрия приближается к России в таблице коэффициентов УЕФА.

После победы «Штурма» над «Мурой» (3:1) и «Рапида» над «Зарей» (3:0) отставание Австрии от России сократилось до 0,632 балла.

Австрия может опередить Россию уже 25 августа. Для этого «Зальцбургу» необходимо выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче с «Брондбю» австрийцы победили со счетом 2:1.

  • В активе Австрии, занимающей 10 место в рейтинге, 30,050 балла. Россия – 9-я с 30,682 баллами.
  • На прошлой неделе Россию обошла Шотландия.
  • От России в еврокубках в этом сезоне остались «Зенит», «Спартак» и «Локомотив».

Источник: Eurocups
Австрия. Бундеслига Россия. Премьер-лига
Комментарии (22)
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lysenkoff
1629439299
Вперед на дно!
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yorgenbarenz
1629439855
Ну и что с того? Главное,чтобы наши футболисты не голодали.
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Skull_Boy
1629440343
За то Дзюба получает 4 млн евро, а то что он днарь это нормально
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Лфшт
1629441607
РПЛ это уже дно дна самого глубокого подвала
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Dgad
1629441788
Это наш уровень на данный момент, большинство команд из середины и низа таблицы строят оборонительный футбол чтобы хоть за ничью зацепиться, в таком вязком футболе не разбежишься, соответственно скорость в чемпионате падает, скорость принятия решений, паса падает. По матчам наших клубов заметно что мы не готовы играть на таких скоростях которые предлагает соперник. Вот пешком и ходят и проигрывают от этого, ну еще и лимит мешает но это совсем другая история.
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Artemka444
1629442940
Там нам и место!!!! С нашими руковиделями и так далее по списку!!!!
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Из Твери Леха
1629443245
Забыть надо про это рейтинг. Все равно все ниже и ниже будем. Недостойны выступать в Европе почти все.
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zra78
1629449401
Интересно упав на дно мы оттолкнёмся или развалимся на х.й?
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ilichkadr
1629453057
Не только Австрия может опередить Россию уже 25 августа, но и Украина. Для этого достаточно Шахтёру ещё раз трахнуть Монако или на худой конец сгонять ничейку. P.S. Будет как всегда, нас опередят как Австрия, так и Украина.
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серега кашин
1629458843
и пусть обходят и не надо нашим играть в ек пока систему футбола не наладят
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