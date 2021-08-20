Австрия уже на следующей неделе может опередить Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Австрия приближается к России в таблице коэффициентов УЕФА.

После победы «Штурма» над «Мурой» (3:1) и «Рапида» над «Зарей» (3:0) отставание Австрии от России сократилось до 0,632 балла.

Австрия может опередить Россию уже 25 августа. Для этого «Зальцбургу» необходимо выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче с «Брондбю» австрийцы победили со счетом 2:1.