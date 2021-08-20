Австрия уже на следующей неделе может опередить Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Австрия приближается к России в таблице коэффициентов УЕФА.
После победы «Штурма» над «Мурой» (3:1) и «Рапида» над «Зарей» (3:0) отставание Австрии от России сократилось до 0,632 балла.
Австрия может опередить Россию уже 25 августа. Для этого «Зальцбургу» необходимо выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче с «Брондбю» австрийцы победили со счетом 2:1.
- В активе Австрии, занимающей 10 место в рейтинге, 30,050 балла. Россия – 9-я с 30,682 баллами.
- На прошлой неделе Россию обошла Шотландия.
- От России в еврокубках в этом сезоне остались «Зенит», «Спартак» и «Локомотив».
Источник: Eurocups