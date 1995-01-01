⚡ Шотландия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Ну всё заслуженно! Я скажу больше, что с такой игрой мы должны быть ещё ниже! В таблице кэфов мы должны находится на 20 месте ниже греции, но выше швеции! потому что наши клубы объективно слабее тех, кто выше!
Россия опустилась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА.
Благодаря результатам еврокубковых матчей, состоявшихся 12 августа, на восьмую строчку поднялась Шотландия.
- 7-е место: Нидерланды – 32,700 балла;
- 8-е место: Шотландия – 30,700;
- 9-е место: Россия – 30,682;
- 10-е место: Австрия – 29,350;
- 11-е место: Украина – 29,100.