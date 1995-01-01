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    ⚡ Шотландия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА

    Россия опустилась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

    Благодаря результатам еврокубковых матчей, состоявшихся 12 августа, на восьмую строчку поднялась Шотландия.

    • 7-е место: Нидерланды – 32,700 балла;
    • 8-е место: Шотландия – 30,700;
    • 9-е место: Россия – 30,682;
    • 10-е место: Австрия – 29,350;
    • 11-е место: Украина – 29,100.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurocups

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    Сегодня, 01:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1581

      KalterJax 14 минут назад

      Ну всё заслуженно! Я скажу больше, что с такой игрой мы должны быть ещё ниже! В таблице кэфов мы должны находится на 20 месте ниже греции, но выше швеции! потому что наши клубы объективно слабее тех, кто выше!

      0
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      Рейтинг: +820

      ab15488 15 минут назад

      Все верно, меньше команд - меньше позора

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      Рейтинг: +424

      сутулая собака и лисы 47 минут назад

      ха-ха.

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      Рейтинг: +81

      anomalist 59 минут назад

      А это ещё успешный сезон 17/18 учитывается, а дальше обвал

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      Рейтинг: +3620

      Semenycch 1 час назад

      Австрия и Украина на пятках.

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      Рейтинг: +589

      inzek 1 час назад

      уахахаха

      0
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      Рейтинг: +3290

      Snek 1 час назад

      Можешь ещё ниже.

      0
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      Рейтинг: +13469

      KLIM777 1 час назад

      Епаный стыд

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