«Барселона» хочет подписать полузащитника «Хетафе» Арамбарри

Хавбек «Хетафе» Мауро Арамбарри может до закрытия летнего трансферного окна оказаться в «Барселоне».
По информации AS, клуб из пригорода Мадрида готов продать полузащитника только за 25 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.
Интерес к уругвайскому полузащитнику также проявляют «Атлетико», «Севилья» и «Манчестер Юнайтед».
- Арамбарри выступает за «Хетафе» с 2017 года.
- Он провел 143 матча, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
Источник: AS