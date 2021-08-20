«Барселона» хочет подписать полузащитника «Хетафе» Арамбарри

Хавбек «Хетафе» Мауро Арамбарри может до закрытия летнего трансферного окна оказаться в «Барселоне».

По информации AS, клуб из пригорода Мадрида готов продать полузащитника только за 25 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

Интерес к уругвайскому полузащитнику также проявляют «Атлетико», «Севилья» и «Манчестер Юнайтед».